للمرة الأولى بريطانيا تفرض عقوبات على مهربي المهاجرين غير النظاميين

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للمرة الأولى بريطانيا تفرض عقوبات على مهربي المهاجرين غير النظاميين
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 25 فردا ومنظمة يشتبه في تورطهم في شبكات الهجرة غير النظامية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى الحد من عمليات عبور قناة المانش.
وتتعرض حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر لضغوط، مع تجاوز عدد المهاجرين الوافدين على متن قوارب صغيرة 23500 شخص منذ مطلع العام الحالي 2025، وهو عدد قياسي خلال هذه الفترة.
وتأتي هذه التدابير التي تشمل تجميد الأصول و/أو حظر الإقامة في المملكة المتحدة، كجزء من نظام عقوبات جديد أنشئ خصيصا لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن هذه المجموعة الأولى من العقوبات تستهدف بشكل خاص قادة الشبكات المتمركزين في البلقان وشمال إفريقيا وأربع جماعات إجرامية، بالإضافة إلى أشخاص في الشرق الأوسط متورطين في نظام غير رسمي لتحويل الأموال.
وقال وزير الداخلية ديفيد لامي في بيان «من أوروبا إلى آسيا، نخوض المعركة ضد المهربين الذين يسهلون الهجرة غير الشرعية، ونستهدفهم أينما كانوا في العالم».
ويواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي تعهد «تفكيك شبكات التهريب» تصاعدا في شعبية حزب «ريفورم يو كيه» المناهض للهجرة في استطلاعات الرأي. وتعد قضية الهجرة شديدة الحساسية في المملكة المتحدة، حيث شهدت الآونة الأخيرة اشتباكات أمام فندق يؤوي طالبي لجوء في منطقة إيبينغ شمال شرق لندن.
أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 25 فردا ومنظمة يشتبه في تورطهم في شبكات الهجرة غير النظامية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى الحد من عمليات عبور قناة المانش.
وتتعرض حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر لضغوط، مع تجاوز عدد المهاجرين الوافدين على متن قوارب صغيرة 23500 شخص منذ مطلع العام الحالي 2025، وهو عدد قياسي خلال هذه الفترة.
وتأتي هذه التدابير التي تشمل تجميد الأصول و/أو حظر الإقامة في المملكة المتحدة، كجزء من نظام عقوبات جديد أنشئ خصيصا لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن هذه المجموعة الأولى من العقوبات تستهدف بشكل خاص قادة الشبكات المتمركزين في البلقان وشمال إفريقيا وأربع جماعات إجرامية، بالإضافة إلى أشخاص في الشرق الأوسط متورطين في نظام غير رسمي لتحويل الأموال.
وقال وزير الداخلية ديفيد لامي في بيان «من أوروبا إلى آسيا، نخوض المعركة ضد المهربين الذين يسهلون الهجرة غير الشرعية، ونستهدفهم أينما كانوا في العالم».
ويواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي تعهد «تفكيك شبكات التهريب» تصاعدا في شعبية حزب «ريفورم يو كيه» المناهض للهجرة في استطلاعات الرأي. وتعد قضية الهجرة شديدة الحساسية في المملكة المتحدة، حيث شهدت الآونة الأخيرة اشتباكات أمام فندق يؤوي طالبي لجوء في منطقة إيبينغ شمال شرق لندن.
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