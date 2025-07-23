للمرة الأولى بريطانيا تفرض عقوبات على مهربي المهاجرين غير النظاميين

أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 25 فردا ومنظمة يشتبه في تورطهم في شبكات الهجرة غير النظامية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى الحد من عمليات عبور قناة المانش.وتتعرض حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر لضغوط، مع تجاوز عدد المهاجرين الوافدين على متن قوارب صغيرة 23500 شخص منذ مطلع العام الحالي 2025، وهو عدد قياسي خلال هذه الفترة.وتأتي هذه التدابير التي تشمل تجميد الأصول و/أو حظر الإقامة في المملكة المتحدة، كجزء من نظام عقوبات جديد أنشئ خصيصا لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين.وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن هذه المجموعة الأولى من العقوبات تستهدف بشكل خاص قادة الشبكات المتمركزين في البلقان وشمال إفريقيا وأربع جماعات إجرامية، بالإضافة إلى أشخاص في الشرق الأوسط متورطين في نظام غير رسمي لتحويل الأموال.وقال وزير الداخلية ديفيد لامي في بيان «من أوروبا إلى آسيا، نخوض المعركة ضد المهربين الذين يسهلون الهجرة غير الشرعية، ونستهدفهم أينما كانوا في العالم».ويواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي تعهد «تفكيك شبكات التهريب» تصاعدا في شعبية حزب «ريفورم يو كيه» المناهض للهجرة في استطلاعات الرأي. وتعد قضية الهجرة شديدة الحساسية في المملكة المتحدة، حيث شهدت الآونة الأخيرة اشتباكات أمام فندق يؤوي طالبي لجوء في منطقة إيبينغ شمال شرق لندن.

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