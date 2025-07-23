  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
للمرة الأولى بريطانيا تفرض عقوبات على مهربي المهاجرين غير النظاميين

للمرة الأولى بريطانيا تفرض عقوبات على مهربي المهاجرين غير النظاميين

2025-07-23 11:25:15
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 25 فردا ومنظمة يشتبه في تورطهم في شبكات الهجرة غير النظامية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى الحد من عمليات عبور قناة المانش.
وتتعرض حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر لضغوط، مع تجاوز عدد المهاجرين الوافدين على متن قوارب صغيرة 23500 شخص منذ مطلع العام الحالي 2025، وهو عدد قياسي خلال هذه الفترة.
وتأتي هذه التدابير التي تشمل تجميد الأصول و/أو حظر الإقامة في المملكة المتحدة، كجزء من نظام عقوبات جديد أنشئ خصيصا لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن هذه المجموعة الأولى من العقوبات تستهدف بشكل خاص قادة الشبكات المتمركزين في البلقان وشمال إفريقيا وأربع جماعات إجرامية، بالإضافة إلى أشخاص في الشرق الأوسط متورطين في نظام غير رسمي لتحويل الأموال.
وقال وزير الداخلية ديفيد لامي في بيان «من أوروبا إلى آسيا، نخوض المعركة ضد المهربين الذين يسهلون الهجرة غير الشرعية، ونستهدفهم أينما كانوا في العالم».
ويواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي تعهد «تفكيك شبكات التهريب» تصاعدا في شعبية حزب «ريفورم يو كيه» المناهض للهجرة في استطلاعات الرأي. وتعد قضية الهجرة شديدة الحساسية في المملكة المتحدة، حيث شهدت الآونة الأخيرة اشتباكات أمام فندق يؤوي طالبي لجوء في منطقة إيبينغ شمال شرق لندن.

MENAFN23072025000130011022ID1109840032

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث