وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالجالية المصرية في النيجر

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الأربعاء الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢٥، بأعضاء الجالية المصرية في جمهورية النيجر في إطار جولته إلى عدد من دول غرب إفريقيا. حضر اللقاء السيد أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والسيد عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.

أكد وزير الخارجية والهجرة على حرص الدولة المصرية على تعزيز جسور التواصل مع أبنائها بالخارج، مؤكدًا أن رعاية الجاليات المصرية تمثل أولوية رئيسية في وزارة الخارجية والهجرة، باعتبارهم شركاء فاعلين في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وأكد أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بأوضاع المصريين بالخارج، وتسعى إلى تلبية احتياجاتهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن.

كما استعرض الوزير أبرز التطورات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى جهود الدولة في تعميق علاقاتها مع الدول الإفريقية، مؤكدًا أن الجاليات المصرية تمثل قوة داعمة ومحورية في تنفيذ هذه الرؤية.

وتناول اللقاء استعراضًا لجهود الوزارة في تطوير منظومة الخدمات القنصلية، من خلال التوسع في رقمنة المعاملات القنصلية، وتيسير الخدمات المقدمة عبر بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في الخارج. كما أشار الوزير إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا لخدمة المصريين بالخارج، ومنها مبادرة "بيتك في مصر"، وتيسير فتح الحسابات البنكية للمغتربين بالتنسيق مع البنك المركزي، إلى جانب المبادرات الثقافية والوطنية الموجهة للجيلين الثاني والثالث لتعزيز انتمائهم وهويتهم الوطنية.

واستمع الوزير خلال اللقاء إلى استفسارات ومقترحات أبناء الجالية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على معالجة أي تحديات قد تواجه المصريين في الخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة، وأن جميع الملاحظات محل اهتمام وقد الدراسة.

توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt.