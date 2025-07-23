مساهمو أفريكسيم بنك يوافقون على قرارات رئيسية ويؤكدون مجددا على دعمهم لوضع الدائن المفضل

وافق المساهمون في الاجتماع السنوي الثاني والثلاثين لمساهمي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2025 في أبوجا، نيجيريا، في الفترة من 25 إلى 28 يونيو 2025، على سلسلة من القرارات الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز التوجه الاستراتيجي للبنك ومرونته المالية وحوكمته.

ومن بين أهم النتائج تعيين الدكتور جورج إيلومبي في منصب الرئيس الرابع ورئيس مجلس الإدارة، خلفا للبروفيسور بنديكت أوراما، الذي سيتنحى عن منصبه في وقت لاحق من هذا العام بعد ما يقرب من عقد من القيادة الرشيدة.

وافق المساهمون أيضًا على توسيع نافذة التمويل الميسر للبنك، بزيادة رأس مالها المخصص من مليار دولار أمريكي إلى 5 مليارات دولار أمريكي، ورفع مساهمة المساهمين المباشرة من 200 مليون دولار أمريكي إلى 700 مليون دولار أمريكي. يعكس هذا التوسع الكبير الطلب المتزايد على التمويل الميسر للتنمية في جميع أنحاء أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، ويعزز قدرة أفريكسيم بنك على دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

علاوةً على ذلك، أكد المساهمون التزام الدول الأعضاء في البنك بوضع الدائن المفضل لأفريكسيم بنك، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية المنشءة للبنك، والتي وقّعت عليها جميع الدول الأعضاء. ويؤكد هذا التأكيد المتجدد على الدعم المستمر لدور أفريكسيم بنك كمؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف موثوقة.

وفي مشاركته في اجتماع المساهمين الأخير بالنسبة له، رحب البروفيسور أوراما بالنتائج وأعرب عن تقديره للرؤية والقيادة التي أظهرتها الشركة:

لقد كان شرفًا عظيمًا لي أن أشغل منصب رئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك على مدار العقد الماضي. وأُشيد بمساهمينا على القرارات الجريئة والاستراتيجية التي اتخذوها، ولا سيما تأكيدهم الراسخ على التزامهم باحترام التزاماتهم بموجب اتفاقية إنشاء البنك، التي يتمتع البنك بموجبها بوضع الدائن المُفضّل في جميع الدول الأعضاء. كما نُرحّب بقرارهم زيادة حجم صندوق تحويل التجارة الأفريقية، وهو مبادرة التمويل المُيسّر التي أُطلقت خلال الاجتماعات السنوية الثلاثين للبنك، من مليار دولار أمريكي إلى 5 مليارات دولار أمريكي. ستُشكّل هذه القرارات مجتمعةً مستقبل هذه المؤسسة العريقة وتُعزز ازدهار أفريقيا.

"إنني على ثقة بأن البنك في وضعٍ جيدٍ لمواصلة إحداث تأثيرٍ عميقٍ تحت القيادة القديرة لخليفتي القدير، الدكتور جورج إلومبي، وأُعرب له عن أطيب تمنياتي."

كما انتخب المساهمون السيد والي إيدون، وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد النيجيري، رئيسًا للجمعية العمومية للفترة 2025/2026، وأقروا قرارات قانونية أخرى، بما في ذلك اعتماد البيانات المالية المدققة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتعيين مدققي الحسابات. وأكد المساهمون أيضًا إعادة انتخاب الدكتور ديني هاماتشيلا كالياليا (زامبيا)، والدكتور جون بانونيستا مانجوديا (زيمبابوي)، والسيد فيكتور جيروم نيمبيليسيني سيلوي (كوت ديفوار) لعضوية مجلس إدارة البنك. كما أعيد انتخاب المديرين المستقلين السيد أنيل دوا (المملكة المتحدة) والسيد رونالد سيبونجيسيني نتولي (جنوب أفريقيا). من بين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين حديثًا، السيدة ليلى مقدم (تونس)، مرشحة عن البنك الأفريقي للتنمية.

أحاط المساهمون علمًا بالتحديات والتقارير السلبية التي تُشكك في المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف، وتُقوّض الالتزامات التي قطعتها الدول الأفريقية على نفسها في المعاهدات المنشئة لهذه المؤسسات، بما في ذلك البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.

في بيانٍ أيّدته الجمعية العامة بالإجماع، أكّد السيد والي إيدون، وزير المالية النيجيري ورئيس الجمعية العامة، ثقة المساهمين الراسخة في المرونة المالية للبنك وولايته في قيادة النمو الاقتصادي في أفريقيا الذي تقوده التجارة. صرح السيد إيدون قائلاً: "يؤكد المساهمون احترامهم لمعاهدة عام 1993 المنشئة لأفريكسيم بنك، والتي وقّعتها وصادقت عليها الدول الأفريقية، التي أكدت من خلال ذلك على تكريسها التزامات سيادية ملزمة، وعززت وضع الدائن المفضل للبنك، مما يحمي قروضه من إعادة هيكلة الديون السيادية.

كما أكد المساهمون التزام الدول الأعضاء في البنك بوضع الدائن المفضل المنصوص عليه في الاتفاقية المنشئة للبنك التي وقّعت عليها جميع الدول الأعضاء، ودعوا إلى المسؤولية الجماعية في حماية سلامة المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف.

ويؤكد هذا الاجتماع التزام المساهمين الكامل بدعم ولاية البنك، ويدعو جميع أصحاب المصلحة إلى المشاركة البناءة، بما يعكس الحماية القانونية القوية للبنك وأسسه الائتمانية. يُرسل هذا البيان الجماعي الصادر عن مساهمي أفريكسيم بنك إشارة قوية إلى شركائهم ووكالات التصنيف الائتماني والمجتمع المالي الأوسع: يظل البنك مؤسسة موثوق بها ومحمية، تستند إلى أسس قانونية متينة وعهد راسخ لدفع عجلة التحول الاقتصادي في أفريقيا من خلال التجارة.

حضر ما يقرب من 6000 مندوب الاجتماعات السنوية الثانية والثلاثين لأفريكسيم بنك، مما يجعله الاجتماع السنوي الأكثر حضورًا للبنك في تاريخه الممتد على مدار 32 عامًا. وضم الحضور 22 رئيس دولة حاليين وسابقين من أفريقيا ومنطقة الكاريبي أو ممثلين عنهم، بالإضافة إلى صانعي سياسات وأكاديميين وقادة أعمال وكبار الشخصيات.

توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.

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نبذة عن أفريكسيم بنك:

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وعلى مدى أكثر من 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا أطلق أفريكسيم بنك ، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ، النظام الأفرييق للدفع والتسوية الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، أنشأ البنك صندوقا للتكيف بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. . في نهاية ديسمبر 2024 ، بلغ إجمالي أصول أفريكسيم بنك والطوارئ أكثر من 40.1 مليار دولار أمريكي ، وبلغت أموال المساهمين 7.2 مليار دولار أمريكي. حصل البنك على تصنيفات حصل على تقدير (A) من المؤسسة العالمية لتقدير الجدارة الائتمانية (المقياس الدولي) وتقدير(Baa1) من مؤسسة موديس، وتقدير (AAA) من شركة تشنغشين الصينية الدولية للتصنيف الائتماني المحدودة، وتقدير (ِA-) من الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني وتقدير (BBB) من مؤسسة فيتش تطور البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى مجموعة مصرفية تضم البنك وفرعيه المتمثلين في صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، والمؤسسة الأفريقية للتأمين المتخصة في إدارة التأمين، ( تشكل معا "المجموعة "). ويُوجد مقر البنك في القاهرة، مصر.

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