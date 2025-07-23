مساهمو أفريكسيم بنك يوافقون على قرارات رئيسية ويؤكدون مجددا على دعمهم لوضع الدائن المفضل

مساهمو أفريكسيم بنك يوافقون على قرارات رئيسية ويؤكدون مجددا على دعمهم لوضع الدائن المفضل
وافق المساهمون في الاجتماع السنوي الثاني والثلاثين لمساهمي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2025 في أبوجا، نيجيريا، في الفترة من 25 إلى 28 يونيو 2025، على سلسلة من القرارات الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز التوجه الاستراتيجي للبنك ومرونته المالية وحوكمته.
ومن بين أهم النتائج تعيين الدكتور جورج إيلومبي في منصب الرئيس الرابع ورئيس مجلس الإدارة، خلفا للبروفيسور بنديكت أوراما، الذي سيتنحى عن منصبه في وقت لاحق من هذا العام بعد ما يقرب من عقد من القيادة الرشيدة.
وافق المساهمون أيضًا على توسيع نافذة التمويل الميسر للبنك، بزيادة رأس مالها المخصص من مليار دولار أمريكي إلى 5 مليارات دولار أمريكي، ورفع مساهمة المساهمين المباشرة من 200 مليون دولار أمريكي إلى 700 مليون دولار أمريكي. يعكس هذا التوسع الكبير الطلب المتزايد على التمويل الميسر للتنمية في جميع أنحاء أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، ويعزز قدرة أفريكسيم بنك على دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
علاوةً على ذلك، أكد المساهمون التزام الدول الأعضاء في البنك بوضع الدائن المفضل لأفريكسيم بنك، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية المنشءة للبنك، والتي وقّعت عليها جميع الدول الأعضاء. ويؤكد هذا التأكيد المتجدد على الدعم المستمر لدور أفريكسيم بنك كمؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف موثوقة.
وفي مشاركته في اجتماع المساهمين الأخير بالنسبة له، رحب البروفيسور أوراما بالنتائج وأعرب عن تقديره للرؤية والقيادة التي أظهرتها الشركة:
لقد كان شرفًا عظيمًا لي أن أشغل منصب رئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك على مدار العقد الماضي. وأُشيد بمساهمينا على القرارات الجريئة والاستراتيجية التي اتخذوها، ولا سيما تأكيدهم الراسخ على التزامهم باحترام التزاماتهم بموجب اتفاقية إنشاء البنك، التي يتمتع البنك بموجبها بوضع الدائن المُفضّل في جميع الدول الأعضاء. كما نُرحّب بقرارهم زيادة حجم صندوق تحويل التجارة الأفريقية، وهو مبادرة التمويل المُيسّر التي أُطلقت خلال الاجتماعات السنوية الثلاثين للبنك، من مليار دولار أمريكي إلى 5 مليارات دولار أمريكي. ستُشكّل هذه القرارات مجتمعةً مستقبل هذه المؤسسة العريقة وتُعزز ازدهار أفريقيا.
"إنني على ثقة بأن البنك في وضعٍ جيدٍ لمواصلة إحداث تأثيرٍ عميقٍ تحت القيادة القديرة لخليفتي القدير، الدكتور جورج إلومبي، وأُعرب له عن أطيب تمنياتي."
كما انتخب المساهمون السيد والي إيدون، وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد النيجيري، رئيسًا للجمعية العمومية للفترة 2025/2026، وأقروا قرارات قانونية أخرى، بما في ذلك اعتماد البيانات المالية المدققة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتعيين مدققي الحسابات. وأكد المساهمون أيضًا إعادة انتخاب الدكتور ديني هاماتشيلا كالياليا (زامبيا)، والدكتور جون بانونيستا مانجوديا (زيمبابوي)، والسيد فيكتور جيروم نيمبيليسيني سيلوي (كوت ديفوار) لعضوية مجلس إدارة البنك. كما أعيد انتخاب المديرين المستقلين السيد أنيل دوا (المملكة المتحدة) والسيد رونالد سيبونجيسيني نتولي (جنوب أفريقيا). من بين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين حديثًا، السيدة ليلى مقدم (تونس)، مرشحة عن البنك الأفريقي للتنمية.
أحاط المساهمون علمًا بالتحديات والتقارير السلبية التي تُشكك في المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف، وتُقوّض الالتزامات التي قطعتها الدول الأفريقية على نفسها في المعاهدات المنشئة لهذه المؤسسات، بما في ذلك البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.
في بيانٍ أيّدته الجمعية العامة بالإجماع، أكّد السيد والي إيدون، وزير المالية النيجيري ورئيس الجمعية العامة، ثقة المساهمين الراسخة في المرونة المالية للبنك وولايته في قيادة النمو الاقتصادي في أفريقيا الذي تقوده التجارة. صرح السيد إيدون قائلاً: "يؤكد المساهمون احترامهم لمعاهدة عام 1993 المنشئة لأفريكسيم بنك، والتي وقّعتها وصادقت عليها الدول الأفريقية، التي أكدت من خلال ذلك على تكريسها التزامات سيادية ملزمة، وعززت وضع الدائن المفضل للبنك، مما يحمي قروضه من إعادة هيكلة الديون السيادية.
كما أكد المساهمون التزام الدول الأعضاء في البنك بوضع الدائن المفضل المنصوص عليه في الاتفاقية المنشئة للبنك التي وقّعت عليها جميع الدول الأعضاء، ودعوا إلى المسؤولية الجماعية في حماية سلامة المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف.
ويؤكد هذا الاجتماع التزام المساهمين الكامل بدعم ولاية البنك، ويدعو جميع أصحاب المصلحة إلى المشاركة البناءة، بما يعكس الحماية القانونية القوية للبنك وأسسه الائتمانية. يُرسل هذا البيان الجماعي الصادر عن مساهمي أفريكسيم بنك إشارة قوية إلى شركائهم ووكالات التصنيف الائتماني والمجتمع المالي الأوسع: يظل البنك مؤسسة موثوق بها ومحمية، تستند إلى أسس قانونية متينة وعهد راسخ لدفع عجلة التحول الاقتصادي في أفريقيا من خلال التجارة.
حضر ما يقرب من 6000 مندوب الاجتماعات السنوية الثانية والثلاثين لأفريكسيم بنك، مما يجعله الاجتماع السنوي الأكثر حضورًا للبنك في تاريخه الممتد على مدار 32 عامًا. وضم الحضور 22 رئيس دولة حاليين وسابقين من أفريقيا ومنطقة الكاريبي أو ممثلين عنهم، بالإضافة إلى صانعي سياسات وأكاديميين وقادة أعمال وكبار الشخصيات.توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.
للتواصل الإعلامي:
فينسنت موسومبا
مدير الاتصالات والفعاليات ( التواصل مع وسائل الإعلام)
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نبذة عن أفريكسيم بنك:
البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وعلى مدى أكثر من 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا أطلق أفريكسيم بنك ، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ، النظام الأفرييق للدفع والتسوية الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، أنشأ البنك صندوقا للتكيف بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. . في نهاية ديسمبر 2024 ، بلغ إجمالي أصول أفريكسيم بنك والطوارئ أكثر من 40.1 مليار دولار أمريكي ، وبلغت أموال المساهمين 7.2 مليار دولار أمريكي. حصل البنك على تصنيفات حصل على تقدير (A) من المؤسسة العالمية لتقدير الجدارة الائتمانية (المقياس الدولي) وتقدير(Baa1) من مؤسسة موديس، وتقدير (AAA) من شركة تشنغشين الصينية الدولية للتصنيف الائتماني المحدودة، وتقدير (ِA-) من الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني وتقدير (BBB) من مؤسسة فيتش تطور البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى مجموعة مصرفية تضم البنك وفرعيه المتمثلين في صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، والمؤسسة الأفريقية للتأمين المتخصة في إدارة التأمين، ( تشكل معا "المجموعة "). ويُوجد مقر البنك في القاهرة، مصر.
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