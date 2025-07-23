سمعة المملكة عالمياُ تشهد قفزات ايجابية هائلة

MENAFN - Asdaf News) كشفت النسخة الخامسة من ((تقرير سمعة المملكة في الإعلام العالمي)) الصادر عن شركة ((كارما)) لرصد وتحليل الإعلام عن تحول إيجابي لافت في الصورة الذهنية العالمية للمملكة العربية السعودية، مدفوع ببرامج ((رؤية 2030)) ومشاريع التنويع الاقتصادي وما حققته المملكة من حضور متزايد لقوتها الناعمة.

قفزة في المشاعر الإيجابية عالمياً

وأظهر التقرير ارتفاع التغطية الإعلامية الإيجابية للمملكة بنسبة ‎25‎% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، في حين تراجعت التغطية السلبية منذ عام 2020 بنحو ‎55‎%، في مؤشر واضح على تحوّل المزاج الإعلامي الدولي.

كما بيَّنت نتائج استطلاع أجرته ((كارما)) وشمل عينات من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والهند، وسنغافورة، وروسيا، أن ‎59‎% من المشاركين يحملون انطباعاً إيجابياً عن السعودية، فيما أفاد ‎37‎% بأن نظرتهم إلى المملكة أصبحت أكثر إيجابية خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

رؤية 2030 تتصدر المشهد

هيمنت برامج رؤية 2030 على الخطاب الدولي في عام 2024، لتشكل ‎60‎% من مجمل المحتوى العالمي المتعلق بالسعودية، وهي أعلى حصة يتم تسجيلها حتى الآن. كما تجاوزت تغطيةُ مسيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي تحت مظلة الرؤية مستويات النقاش السياسي حول المملكة للمرة الأولى منذ عام 2020.

الفعاليات والسياحة والترفيه محركات اهتمام رئيسية

ارتفعت التغطية الإعلامية للاقتصاد السعودي ‎77‎% في 2024 بفضل بعض الفعاليات مثل ((مبادرة مستقبل الاستثمار)) (FII) ومؤتمر التقنية ((ليب)) ومعرض الدفاع العالمي.

كما قفزت تغطية قطاعات السياحة والترفيه ‎60‎% مقارنة بـ2023، الامر الذي يدل على تنامي جاذبية المملكة كوجهة سياحية.

وعلى الرغم من تراجع حجم التغطية الرياضية الإجمالية بـ‎7‎%، فإنها ما زالت تمثل ‎11‎% من إجمالي التغطية، مدعومة بإعلان استضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم والأحداث الرياضية الكبيرة الأخرى.

تأثير قادة المملكة والشخصيات العالمية البارزة

ساهم الحضور الإعلامي الإيجابي الواسع لقيادة المملكة في سياق الإصلاحات والتحولات الكبرى والجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية في رفع التفاعل الايجابي عن المملكة.

اضافة الى تفاعل المؤثرين العالميين مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وMrBeast وإيلون ماسك مع المواضيع ذات الابعادٍ الثقافية والرياضية والترفيهية.

ووفق الاستبيان، أعرب ‎59‎% من المشاركين عن رغبتهم في زيارة السعودية، وأبدى ‎60‎% استعدادهم لممارسة الأعمال فيها، بينما أبدى ‎52‎% انفتاحهم على العمل بالمملكة.

منهجية شاملة لرصد السمعة

يعتمد تقرير ((كارما)) على تحليل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وقياس اتجاهات الرأي، وتفسير بشري للبيانات، كما يشمل وسائل الإعلام الدولية، وأصوات المؤثرين الاجتماعيين، واستطلاعات رأي متعددة من دولٍ متعددة، وتحليل اتجاهات البحث العالمية عير الذكاء الصناعي، ليقدّم صورة متكاملة عن التطور المستمر في انطباعات ووعي المجتمع الدولي لمسار التحول والتجديد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي تقوده المملكة.

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