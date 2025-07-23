بالو ألتو نتوركس ترصد حملة هجمات سيبرانية تستهدف خوادم شير بوينت

MENAFN - Asdaf News)رصد فريق معلومات تهديدات الأمن الإلكتروني“الوحدة 42” التابع لشركة بالو ألتو نتوركس قيام جهات تخريبية بشن حملة هجمات سيبرانية تستهدف خوادم“شير بوينت” من مايكروسوفت (Microsoft SharePoint) المحلية في المواقع.

وعلى الرغم من عدم تأثر البيئات السحابية، إلا أن نشر خوادم“شير بوينت” الميدانية وخاصة في قطاعات مثل الحكومة والمدارس والرعاية الصحية ومن ضمنها المستشفيات والشركات الكبيرة، تواجه أخطاراً مباشرة نتيجة لحملة الهجمات.

وتقوم الجهات التخريبية بتخطي ضوابط التعرف على الهوية ومن ضمنها أدوات المصادقة متعددة العوامل وتسجيل الدخول الأحادي بهدف الحصول على أذونات وصول متميز. وبمجرد التسلل إلى داخل الأنظمة، تقوم هذه الجهات باستخراج البيانات الحساسة، ونشر أبواب خلفية دائمة، وسرقة مفاتيح الترميز. وقامت الجهات التخريبية باستغلال هذه الثغرة بهدف الدخول إلى الأنظمة، وتعمل في الوقت الحالي على ترسيخ مواقعها داخل الأنظمة. ولذلك إن كان لديكم خادم“شير بوينت” محلي وموصول بالإنترنت، فمن المفترض أن تكونوا قد تعرضتم للاختراق في هذه المرحلة، وإن اتخاذ إجراءات تصحيحية وحدها لا تكفي لإزالة التهديد بشكل كامل.

وما يزيد من مخاطر هذه الحملة بشكل خاص هو التكامل العميق ما بين“شير بوينت” ومنصة مايكروسوفت التي تشمل خدماتها الأخرى مثل“أوفيس” و”تيمز” و”ون درايف” و”آوت لوك”، والتي تحتوي جميعها على كل المعلومات القيّمة بالنسبة للجهات التخريبية، إذ أن الاختراق لا يبقى محصوراً، بل من المرجح أن يفتح الباب أمام إمكانية الوصول إلى كامل الشبكة.

واختتم سيكورسكي :“إننا أمام تهديد عالي الخطورة والأولوية، ولذلك ندعو المؤسسات التي تستخدم خوادم 'شير بوينت' محلياً في الموقع إلى اتخاذ إجراءات فورية، وأن تطبّق الآن جميع التصحيحيات ذات الصلة وفور توفرها، إلى جانب تدوير جميع المواد الترميزية، والاستعانة بخبراء الاستجابة للحوادث. وقد يكون الإجراء العاجل المؤقت الممكن اتخاذه في الوقت الحالي هو فصل خوادم 'مايكروسوفت شير بوينت' عن شبكة الإنترنت إلى أن تصبح الإجراءات التصحيحية متوافرة، إذ أن الشعور الزائف بالأمان قد يؤدي إلى تعريض طول الأمد وواسع النطاق للخطر”.

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