  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بالو ألتو نتوركس ترصد حملة هجمات سيبرانية تستهدف خوادم شير بوينت

بالو ألتو نتوركس ترصد حملة هجمات سيبرانية تستهدف خوادم شير بوينت

2025-07-23 03:16:33
(MENAFN- Asdaf News) دبي – أصداف نيوز:
رصد فريق معلومات تهديدات الأمن الإلكتروني“الوحدة 42” التابع لشركة بالو ألتو نتوركس قيام جهات تخريبية بشن حملة هجمات سيبرانية تستهدف خوادم“شير بوينت” من مايكروسوفت (Microsoft SharePoint) المحلية في المواقع.

وعلى الرغم من عدم تأثر البيئات السحابية، إلا أن نشر خوادم“شير بوينت” الميدانية وخاصة في قطاعات مثل الحكومة والمدارس والرعاية الصحية ومن ضمنها المستشفيات والشركات الكبيرة، تواجه أخطاراً مباشرة نتيجة لحملة الهجمات.

وتقوم الجهات التخريبية بتخطي ضوابط التعرف على الهوية ومن ضمنها أدوات المصادقة متعددة العوامل وتسجيل الدخول الأحادي بهدف الحصول على أذونات وصول متميز. وبمجرد التسلل إلى داخل الأنظمة، تقوم هذه الجهات باستخراج البيانات الحساسة، ونشر أبواب خلفية دائمة، وسرقة مفاتيح الترميز. وقامت الجهات التخريبية باستغلال هذه الثغرة بهدف الدخول إلى الأنظمة، وتعمل في الوقت الحالي على ترسيخ مواقعها داخل الأنظمة. ولذلك إن كان لديكم خادم“شير بوينت” محلي وموصول بالإنترنت، فمن المفترض أن تكونوا قد تعرضتم للاختراق في هذه المرحلة، وإن اتخاذ إجراءات تصحيحية وحدها لا تكفي لإزالة التهديد بشكل كامل.

وما يزيد من مخاطر هذه الحملة بشكل خاص هو التكامل العميق ما بين“شير بوينت” ومنصة مايكروسوفت التي تشمل خدماتها الأخرى مثل“أوفيس” و”تيمز” و”ون درايف” و”آوت لوك”، والتي تحتوي جميعها على كل المعلومات القيّمة بالنسبة للجهات التخريبية، إذ أن الاختراق لا يبقى محصوراً، بل من المرجح أن يفتح الباب أمام إمكانية الوصول إلى كامل الشبكة.

واختتم سيكورسكي :“إننا أمام تهديد عالي الخطورة والأولوية، ولذلك ندعو المؤسسات التي تستخدم خوادم 'شير بوينت' محلياً في الموقع إلى اتخاذ إجراءات فورية، وأن تطبّق الآن جميع التصحيحيات ذات الصلة وفور توفرها، إلى جانب تدوير جميع المواد الترميزية، والاستعانة بخبراء الاستجابة للحوادث. وقد يكون الإجراء العاجل المؤقت الممكن اتخاذه في الوقت الحالي هو فصل خوادم 'مايكروسوفت شير بوينت' عن شبكة الإنترنت إلى أن تصبح الإجراءات التصحيحية متوافرة، إذ أن الشعور الزائف بالأمان قد يؤدي إلى تعريض طول الأمد وواسع النطاق للخطر”.

الوسوم#بالو ألتو نتوركس #مايكروسوفت #هجمات سيبرانية

MENAFN23072025007116015312ID1109839050

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث