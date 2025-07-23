البيت الأبيض يكشف عن خطة لسياسات الذكاء الاصطناعي

البيت الأبيض يكشف عن خطة لسياسات الذكاء الاصطناعي
وتدعو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر من المطورين مجانا لأي شخص في العالم لتنزيلها وتعديلها.
وتدعو الخطة أيضا إلى إجراء وزارة التجارة أبحاثا على نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية لتتماشى مع نقاط الحوار والرقابة التي يفرضها الحزب الشيوعي الصيني.
وكما ذكرت رويترز سابقا، تضيف الخطة أنه يجب على الحكومة الاتحادية عدم السماح بتوجيه التمويل الاتحادي المتعلق بالذكاء الاصطناعي إلى الولايات التي لديها لوائح "صعبة".
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