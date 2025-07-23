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البيت الأبيض يكشف عن خطة لسياسات الذكاء الاصطناعي

البيت الأبيض يكشف عن خطة لسياسات الذكاء الاصطناعي

2025-07-23 03:13:38
(MENAFN- Al-Bayan) ">طرح البيت الأبيض اليوم "الأربعاء" خطة لسياسات الذكاء الاصطناعي يحدد فيها أولويات الولايات المتحدة لتحقيق "الهيمنة العالمية" في هذا المجال.

وتدعو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر من المطورين مجانا لأي شخص في العالم لتنزيلها وتعديلها.

وتدعو الخطة أيضا إلى إجراء وزارة التجارة أبحاثا على نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية لتتماشى مع نقاط الحوار والرقابة التي يفرضها الحزب الشيوعي الصيني.

وكما ذكرت رويترز سابقا، تضيف الخطة أنه يجب على الحكومة الاتحادية عدم السماح بتوجيه التمويل الاتحادي المتعلق بالذكاء الاصطناعي إلى الولايات التي لديها لوائح "صعبة".

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