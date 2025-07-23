روسيا وأوكرانيا تتفقان على تبادل أسرى حرب ومدنيين محتجزين

روسيا وأوكرانيا تتفقان على تبادل أسرى حرب ومدنيين محتجزين
ونقلت الوكالة عن مصدر لم تكشف عن اسمه قوله "النتيجة الرئيسية: تبادل لا يشمل عسكريين فحسب، وإنما مدنيين أيضا".
بدأت مساء الأربعاء في اسطنبول ثالث جولة مفاوضات روسية-أوكرانية مباشرة، في محادثات توقّع الكرملين أن تكون "صعبة جدا"، مستبعدا بذلك مجددا إمكان تحقيق تقدّم دبلوماسي سريع لإنهاء الحرب.
وبعد لقاء ثنائي جمع مساء رئيسي الوفدين الروسي فلاديمير ميدينسكي والأوكراني رستم عمروف، بدأ الوفدان المحادثات.
اللقاء الثنائي الذي أفاد مصدر في الوفد الروسي بانعقاده، قال مصدر في الوفد الأوكراني إنه كان "ثلاثيا"، إذ جرى بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
ودعا فيدان لدى بدء المحادثات بين الوفدين إلى إنهاء "هذه الحرب بأسرع ما يمكن"، وقال إن "الهدف النهائي هو وقف لإطلاق النار يمهد الطريق للسلام".
وأعرب فيدان عن "امتنانه" للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "اللذين أبديا نية لإجراء هذه المفاوضات"، وكذلك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب و"كل القادة الآخرين الذين أبدوا دعمهم لهذه المحادثات".
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