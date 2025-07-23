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روسيا وأوكرانيا تتفقان على تبادل أسرى حرب ومدنيين محتجزين

روسيا وأوكرانيا تتفقان على تبادل أسرى حرب ومدنيين محتجزين

2025-07-23 03:13:38
(MENAFN- Al-Bayan) ">ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن موسكو وأوكرانيا اتفقتا في محادثات جرت في إسطنبول اليوم "الأربعاء" على تبادل مزيد من الأسرى، بما في ذلك عسكريون ومدنيون.

ونقلت الوكالة عن مصدر لم تكشف عن اسمه قوله "النتيجة الرئيسية: تبادل لا يشمل عسكريين فحسب، وإنما مدنيين أيضا".
بدأت مساء الأربعاء في اسطنبول ثالث جولة مفاوضات روسية-أوكرانية مباشرة، في محادثات توقّع الكرملين أن تكون "صعبة جدا"، مستبعدا بذلك مجددا إمكان تحقيق تقدّم دبلوماسي سريع لإنهاء الحرب.

وبعد لقاء ثنائي جمع مساء رئيسي الوفدين الروسي فلاديمير ميدينسكي والأوكراني رستم عمروف، بدأ الوفدان المحادثات.

اللقاء الثنائي الذي أفاد مصدر في الوفد الروسي بانعقاده، قال مصدر في الوفد الأوكراني إنه كان "ثلاثيا"، إذ جرى بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

ودعا فيدان لدى بدء المحادثات بين الوفدين إلى إنهاء "هذه الحرب بأسرع ما يمكن"، وقال إن "الهدف النهائي هو وقف لإطلاق النار يمهد الطريق للسلام".

وأعرب فيدان عن "امتنانه" للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "اللذين أبديا نية لإجراء هذه المفاوضات"، وكذلك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب و"كل القادة الآخرين الذين أبدوا دعمهم لهذه المحادثات".

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