الاتفاق التجاري بين أمريكا واليابان ينعش الأسهم العالمية

MENAFN - Al-Bayan) ">انتعشت أسواق الأسهم العالمية، الأربعاء، وتفاعلت الأسواق إيجابياً مع إعلان الاتفاق التجاري بين أمريكا واليابان، وتزايد الآمال بإطفاء حرائق ترامب الجمركية، وإبرام المزيد من الصفقات التجارية الفترة المقبلة. وارتفعت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، وصعد مؤشر داو جونز 0.5% أو 222 نقطة إلى 44734 نقطة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 0.35% إلى 6332 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك 0.25% إلى 20937 نقطة.

وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن الاتفاق مع اليابان يتضمّن فرض رسوم متبادلة بنسبة 15% على صادرات البلدين، مؤكداً أن واشنطن تسعى أيضاً للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مع قرب انتهاء مهلة تعليق التعريفات المتبادلة مطلع أغسطس المقبل.

وينص الاتفاق مع اليابان على فرض رسوم 15% على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة بعد أن كانت الرسوم الجمركية التي هددت بها الولايات المتحدة 25 %، كما انخفضت رسوم محددة على السيارات، التي تمثل أكثر من ربع صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، إلى 15 من 25 % ما انتعش أسهم السيارات.

واختتمت الأسهم الأوروبية، قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين بقيادة قطاع السيارات، إذ يتوقع المستثمرون اتفاقاً محتملاً بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية التي تعيق النمو.

وتلقت العقود الآجلة التي تتأثر بالمؤشر ستوكس 600 الأوروبي مزيداً من الدعم، وارتفعت 2.1 %، إذ قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن التكتل وواشنطن يتجهان إلى إبرام اتفاق تجاري محتمل يتضمن رسوماً جمركية أمريكية أساسية 15 % على الواردات الأوروبية، وهو نصف المستوى الذي هدد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأخرت المفاوضات بين الجانبين في الأسابيع القليلة الماضية، ويحرص المستثمرون على التوصل إلى اتفاق قبل مهلة تنقضي في أول أغسطس. وتخطط المفوضية الأوروبية للكشف عن رسوم مضادة إذا فشلت المحادثات.

وأغلق المؤشر ستوكس مرتفعاً 1 % ليسجل أكبر مكاسبه في يوم واحد منذ ما يقرب من شهر بعد إبرام اليابان اتفاقاً تجارياً مع الولايات المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع أسهم السيارات في وقت سابق اليوم.

وقال ستيف سوسنيك، كبير محللي السوق لدى (إنتراكتيف بروكرز): ((إحدى الفرضيات التي تقوم عليها الأسواق العالمية هي أن بمجرد تطبيق الرسوم الجمركية، فلن تكون سلبية مثلما كان يُخشى)).

وارتفعت معظم البورصات الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك المؤشر داكس الألماني، والمؤشر كاك 40 الفرنسي، إلى جانب مؤشرات الأسهم الرئيسية في إيطاليا، بأكثر من 1.3 %.

وارتفعت أسهم شركات السيارات الأوروبية 3.7 % وسجلت أكبر ارتفاع يومي منذ ما يقرب من شهر، مقتفية أثر الارتفاع الحاد الذي سجلته بعض الشركات الآسيوية المنافسة.

وارتفعت أسهم شركات تصنيع السيارات الأوروبية مثل (ستيلانتس) و(مرسيدس بنز) و(فولكس فاجن) و(بورشه) بين 6.1 و7.3 %.

وقادت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية ارتفاع مؤشر نيكاي إلى أعلى مستوياته في عام وصعد 3.5% ليغلق عند 41171.32 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ يوليو 2024. وارتفع مؤشر معدات النقل في بورصة طوكيو بنحو 11% مع ارتفاع سهم تويوتا موتور بنحو 14%، في حين ارتفع سهم هوندا موتور بأكثر من 11%، وارتفع سهم نيسان 8.2%، وسهم ميتسوبيشي 3.5%.