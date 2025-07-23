انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

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انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، في التسعيرة الثانية، 80 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 68.5 دينارا.
وتاليا التسعيرة:
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 68.5 دينارا.
وتاليا التسعيرة:
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