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انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

2025-07-23 03:13:26
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، في التسعيرة الثانية، 80 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 68.5 دينارا.
وتاليا التسعيرة:

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