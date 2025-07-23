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البدء بأعمال تأهيل مكب نفايات الرويشد

البدء بأعمال تأهيل مكب نفايات الرويشد

2025-07-23 03:13:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- باشرت كوادر بلدية الرويشد أعمال تأهيل مكب النفايات الرئيسي في لواء الرويشد، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تحسين واقع إدارة النفايات وتعزيز معايير السلامة البيئية والصحة العامة.
وقال متصرف لواء الرويشد رئيس لجنة بلدية الرويشد بدر الفواز، إن المشروع يأتي استجابة للتحديات البيئية المتزايدة، وسعياً إلى تطوير البنية التحتية للقطاع البيئي في اللواء، إضافة إلى توفير آلية واضحة للتخلص من النفايات حتى لا تشكل واقعاً بيئياً خطراً في المستقبل.
وثمن الفواز جهود الكوادر الفنية المشاركة في التنفيذ، مؤكداً حرص البلدية على استدامة المشروع ومراقبته باستمرار بما يحقق بيئة وصحة آمنة لأهالي اللواء.


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