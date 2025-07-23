الأمير مرعد يرعى إطلاق مخيم الجميع كأول نموذج وطني شامل لبدائل الإيواء في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رعى سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، إطلاق نموذج "مخيم الجميع"، وهو أول مبادرة وطنية تعتمد نموذجا أردنيا شاملا وداعما لبدائل الإيواء، يهدف لتعزيز التحول نحو خدمات مجتمعية دامجة ترتكز إلى الأسرة.



جاء ذلك خلال حفل أقيم بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وعدد من الخبراء الدوليين والمختصين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن مؤسسات رسمية ومنظمات محلية ودولية.



ويأتي إطلاق النموذج ضمن جهود تعزيز بدائل الإيواء المؤسسي، وتطوير خدمات داعمة ترتكز إلى الأسرة والمجتمع، وذلك من خلال مذكرة تفاهم ثلاثية وقعت خلال الفعالية بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ومؤسسة "أردن دامج".



ونموذج "مخيم الجميع" هو أول تجربة دامجة في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط، تجمع بين الأطفال ذوي الإعاقة الشديدة والمتعددة وزملائهم من غير ذوي الإعاقة ضمن بيئة تشاركية تعليمية وترفيهية، بإشراف كوادر مؤهلة وبما يتماشى مع سياسة حماية فعالة.



وقال سمو الأمير مرعد في كلمته خلال الفعالية، إن نموذج "مخيم الجميع" يستحق التقدير والإشادة، لتميز الخدمات التي يقدمها، داعيا إلى دعم مثل هذه المبادرات لتكون نماذج يُحتذى بها، ومشددًا على أن المخيم يعد نموذجاً شاملاً وداعماً يتماشى مع بنود الاستراتيجية الوطنية لبدائل الإيواء.



من جانبها، قالت بني مصطفى، إن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع يعد عملية شمولية تهدف إلى تمكينهم من المشاركة الكاملة والفعالة في مختلف مجالات الحياة على قدم المساواة مع الآخرين ودون تمييز أو عوائق، بحيث يتحقق الدمج من خلال إزالة الحواجز التي تعيق وصولهم إلى التعليم والعمل والرعاية الصحية والمشاركة المجتمعية والثقافية، مع تمكينهم من اتخاذ قراراتهم والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.

‏وأضافت أن نهج دمج الأشخاص ذوي الإعاقة يستند إلى سن القوانين والسياسات الوطنية الداعمة، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي حول قدراتهم وإمكانياتهم ، وتعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة، وتوفير التكنولوجيا المساعدة والتسهيلات البيئية الملائمة.



‏وأشارت بني مصطفى إلى أن أهداف الدمج تتمثل في احترام كرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، ودعم الاستقلالية والاعتماد على الذات، وتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة، والقضاء على الصور النمطية والتمييز.



وأكدت أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع "مخيم للجميع"، باعتباره نموذجًا عمليًا داعماً لبدائل الإيواء، ويهدف إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة آمنة وشاملة، من خلال أنشطة تأهيلية وتعليمية وترفيهية تمتد لفترة محددة، في مركز تأهيلي أو بيئة طبيعية.



من جهتها، تحدثت مديرة مؤسسة "أردن دامج"، غدير حمارنة، عن طبيعة الخدمات التي يقدمها المخيم، والتي تشمل جلسات منزلية، وتوفير مقدّمي رعاية، ودعمًا نفسيًا للأمهات، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة للأطفال وفعاليات موسمية في فصلي الصيف والشتاء.



وأكدت أن المخيم يمنح الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم "فرصة حياة" حقيقية، تُمكّنهم من التفاعل والمشاركة والانخراط في المجتمع.



وقدمت الخبيرة الدولية في إصلاح نظم الإيواء المؤسسي، جورجيت مولهير، عرضاً توضيحيا تناول أبرز التوجهات العالمية في مجال دمج الأطفال ذوي الإعاقة، وأهمية بناء نماذج خدمات تُمكّنهم وأسرهم من العيش بكرامة واستقلالية.



وخلال الفعالية، استعرض عدد من الأطفال المشاركين تجاربهم الشخصية، مؤكدين أن المخيم شكّل نقطة تحول في حياتهم، إذ أسهم في إخراجهم من دائرة العزلة إلى بيئة دامجة، وأتاح لهم خوض تجارب جديدة وغير تقليدية لم يتصوروا يومًا أنهم سيعيشونها، سواء في الأنشطة السياحية والترفيهية أو الرياضية، والتي ساهمت في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وبناء علاقات إيجابية مع زملائهم.