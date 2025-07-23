الكرملين: قدمنا إلى أوكرانيا مسودات اتفاق سلام

وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي:" قدمت روسيا وأوكرانيا لبعضهما البعض مسودات مذكرات بشأن اتفاقية السلام، المحادثات ستكون صعبة خلال الجولة الثالثة، ونجدد التأكيد على عدم وجود أي تغييرات في الوفد الذي يمثل روسيا في المفاوضات".

إخلاء المسؤولية القانونية:

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.