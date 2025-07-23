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الكرملين: قدمنا إلى أوكرانيا مسودات اتفاق سلام

الكرملين: قدمنا إلى أوكرانيا مسودات اتفاق سلام

2025-07-23 03:13:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا قدمت مسودات لاتفاق السلام إلى الجانب الأوكراني، مبينا أنّ عملية تبادل الجنود الأسرى ستُناقش في الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.


وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي:" قدمت روسيا وأوكرانيا لبعضهما البعض مسودات مذكرات بشأن اتفاقية السلام، المحادثات ستكون صعبة خلال الجولة الثالثة، ونجدد التأكيد على عدم وجود أي تغييرات في الوفد الذي يمثل روسيا في المفاوضات".


بترا

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