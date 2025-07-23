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أبو زيد يحذر من تداعيات قرار الكنيست على أمن المملكة وحدودها

أبو زيد يحذر من تداعيات قرار الكنيست على أمن المملكة وحدودها

2025-07-23 03:13:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبوزيد أن القرار الذي صوّت عليه الكنيست الإسرائيلي اليوم، والقاضي بضم أراضٍ من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، يُعد آخر المؤشرات الدالة على سعي الاحتلال لاستكمال مشروعه في السيطرة الكاملة على الضفة الغربية.
وقال أبوزيد، في تصريحات خاصة لموقع "الوكيل الإخباري"، إن هذا القرار لم يكن مفاجئاً، بل سبقه العديد من الإشارات السياسية والعسكرية التي عكست توجّه الاحتلال، وعلى رأسها اعتماد مصطلح "يهودا والسامرة" بدلاً من "الضفة الغربية"، ووقف العمل بقانون الأراضي الأردني المعمول به في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وأضاف أن الاحتلال اتخذ خطوات متسارعة تمثلت في ضم أراضي "كردلة" الواقعة بين غور الأردن والمنطقة "ج"، وكذلك نشر قوات الجيش الإسرائيلي على طول الخط 90، الذي يمتد من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، ما يشير إلى اكتمال السعي نحو فرض السيادة الميدانية على الأرض.
وبيّن أبوزيد أن الاحتلال يسعى لحصر الوجود الإداري والأمني للسلطة الفلسطينية في مناطق محدودة تشمل جنين وطوباس وطولكرم، فيما يتم العمل على إخضاع بقية مناطق الضفة الغربية للإدارة الإسرائيلية، ضمن مفهوم جديد بدأ تداوله مؤخراً، يُعرف بـ"الولايات السبع"، ويقوم على فصل المحافظات عن بعضها وربط كل منها مباشرة بإدارة الاحتلال.
وأوضح أن المنطقة "ج" الواقعة على الحدود الأردنية، والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، لا تخضع حالياً لأي سلطة فلسطينية، ولا تدخل ضمن مسار مفاوضات السلام، بل تُصنَّف ضمن ملفات الحل النهائي. وقد سمح ذلك للاحتلال ببسط نفوذه الأمني والعسكري من طبريا شمالاً حتى أم الرشراش جنوباً، على امتداد الحدود مع الأردن.
وحذر أبوزيد من أن تداعيات هذا المشهد ستكون سلبية على الأردن، خاصة في ظل استمرار الاحتلال في إدارة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وما يرافق ذلك من "مقايضات سياسية" داخل الحكومة الإسرائيلية تهدف لضمان بقاء شخصيات مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير في الائتلاف الحاكم.

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