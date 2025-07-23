ندوة فكرية في العالمي للوسطية لتعزيز صناعة الإبداع والابتكار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد المنتدى العالمي للوسطية، اليوم الأربعاء، ندوة فكرية بعنوان: "نحو تعليم من أجل صناعة الإبداع والابتكار"، شارك فيها الدكتور حسين الخزاعي، والدكتور ذوقان عبيدات، والدكتور محمد الرواشدة، وأدارها الدكتور علي الحجاحجة.



وأكد المشاركون خلال الندوة أهمية التعليم بكل مراحله ودوره في إنشاء الجيل، وتشكيل عقولهم، مشددين على ضرورة تطوير العملية التعليمية للانتقال من التقليد والحفظ، وتفعيل كل ما من شأنه أن يعزز صناعة الإبداع والابتكار.



واستعرضوا أبرز الصعوبات والمشاكل والتحديات التي تواجه العملية التعليمية بكل مراحلها، مؤكدين ضرورة إيجاد استراتيجيات، وتخصيص موازنات كافية لتطوير العملية التعلمية، إضافة لعرض عن واقع التعليم العالي في الأردن، داعين إلى ضرورة إيجاد حلول ناجعة لمشاكل التعليم في الأردن، وأهمية تطوير العملية التعليمية.



وحذروا من خطورة توسع الطلاب في استخدام الانترنت بشكل سلبي، مشددين على أن صناعة الإبداع والابتكار في التعليم ينبغي أن تبدأ بنشر ثقافة مجتمعية تؤسس للتعليم الإبداعي، وإثارة العقل والتفكير لدى الأطفال منذ بواكير حياتهم الأولى.



وبينوا طرق وآليات تنمية مهارات الإبداع والابتكار، والموانع والمعوقات التي تعوق التعليم الإبداعي، والانتقال من عملية التعليم بالحفظ والتلقين إلى إثارة التساؤلات وترك مساحة للطلاب للبحث عن إجاباتها.