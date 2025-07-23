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الأمير مرعد يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية

الأمير مرعد يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية

2025-07-23 03:13:20
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مقر المجلس اليوم الأربعاء، وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد.
وأكد سمو الأمير مرعد، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بين البلدين.
وعرض سموه الإنجازات التي حققتها المملكة لوضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على سلّم أولويات المؤسسات الوطنية، لافتًا إلى التحديات في هذا المجال، ومؤكدًا سعي المجلس لمعالجة هذه التحديات والعمل بشكل تشاركي مع مختلف المؤسسات للحد منها.
بدورها، أشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية بتجربة المملكة في مجال تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والجهود المبذولة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.
من جهتها، قالت بني مصطفى إن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون بين الدول لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التنمية الاجتماعية، والتي تعد خطوة مهمة تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال اللقاء، استعرض أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة دور المجلس في مجال رسم السياسات الوطنية ومراجعتها لتصبح دامجة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل التشريعات الوطنية بما ينسجم وبنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد التزام المؤسسات الوطنية بتنفيذ بنود وأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم الفني اللازم للمؤسسات والجهات الشريكة لإنشاء نماذج ريادية للبناء عليها من قبل المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.
وتطرق العزة إلى أبرز التعديلات التشريعية خلال الأعوام الماضية، والتي تضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على سلّم الهرم التشريعي، منها صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، كأول قانون عصري مناهض للتمييز في المنطقة، وتعديل الفقرة (5) من المادة (6)، والفقرة (هـ) من البند (1) من المادة (75) من الدستور الأردني.
من جانبها، عرضت مساعد أمين عام المجلس للشؤون الفنية غدير الحارس الجهود التي يبذلها المجلس لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم الدامج بما يحقق شمول الطلبة ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية، وتدريب الكوادر التعليمية ومواءمة المناهج بما ينسجم مع تحقيق ذلك.
وأشارت الحارس إلى أن إقرار نظام الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج، يُعدّ محطة مفصلية في تطوير المنظومة التعليمية، عبر توفير بيئة منصفة وشاملة تمكّن الطلبة ذوي الإعاقة من تحقيق إمكاناتهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع، وهو أحد مخرجات التزامات الأردن المقدمة في القمة العالمية الثالثة للإعاقة.
ولفتت إلى مشاركة الأردن الفاعلة في صياغة الإعلان الختامي للقمة، "إعلان عمّان-برلين"، وتصدّر المملكة لقائمة الدول التي قدّمت التزامات خلال القمة.
كما تطرّق اللقاء لجهود المجلس في تعزيز السياحة الميسّرة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ودور وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع المجلس في دعم الانتقال من منظومة الرعاية الإيوائية إلى منظومة الخدمات النهارية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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