رئيس الوزراء يوقد شعلة مهرجان جرش إيذانا بانطلاق فعالياته

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوقد رئيس الوزراء جعفر حسان، الثلاثاء، شعلة مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39، الذي يقام تحت شعار "هنا الأردن.. ومجده مستمر" بمشاركة قرابة 35 دولة و450 فعالية ثقافية وفنية.



وشكلت طائرات الدرونز شعلة مهرجان جرش للثقافة والفنون، وصورة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وخارطة الأردن، وشعار "هنا الأردن.. ومجده مستمر" وصورة للمدرج الشمالي، وشعار مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39.



وقال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، إن ما يميز مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39 هو توسيع المشاركة الأردنية للفن الملتزم والثقافة.



وأكد الرواشدة أن الأردن دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، موضحاً أن الأردن وقف وقفت عزة وشموخ مع الفلسطينيين.



من جانبه، قال رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، إن مهرجان جرش للثقافة والفنون ليس حدثا فنيا وثقافيا فحسب، بل هو يعبر عن وجدان الأردن ويفتح المجال للمواهب الأردنية.



ويقام المهرجان بشكل رئيسي على مسارح مدينة جرش الأثرية من 23 تموز إلى 2 آب المقبل، ويتخلّل البرنامج حفلات لمغنّين أردنيين وعرب، بينهم ميادة الحناوي وأصالة نصري وأحلام ونور مهنا وملحم زين وعمر العبداللات وناصيف زيتون وجوزيف عطية وخالد عبد الرحمن ومحمد حماقي ونداء شرارة وديانا كرزون وعيسى السقار.



واختارت إدارة المهرجان "صوت الأردن" الفنان عمر العبداللات، ليكون نجم حفل افتتاح الدورة الحالية ليلة الأربعاء، وذلك بمثابة تكريم لمسيرته الفنية، والمشوار الفني الكبير الذي حققه خلال مسيرته، فهو الذي تقدم بالأغنية الأردنية إلى الأمام فارضا حضورها على ساحة الغناء العربي.