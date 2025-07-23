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الصفدي: قرار الكنيست تمهيد للتهجير.. ولن نقبل بضمّ الضفة

الصفدي: قرار الكنيست تمهيد للتهجير.. ولن نقبل بضمّ الضفة

2025-07-23 03:13:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، بأشد العبارات، المقترح الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي اليوم، والذي يدعو إلى فرض وإحلال ما يُسمّى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وأكد الصفدي أن القرار باطل قانونيًا ومخالف للقوانين والقرارات الدولية، ويشكّل تعديًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، كما يشكّل خرقًا لمعاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية، مشددًا على أن الضفة الغربية ستبقى أرضًا فلسطينية خالصة، رغم ما يخطط له غلاة المتطرفين في إسرائيل.
وأوضح الصفدي، في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم، أن قرار الكنيست يُعدّ تمهيدًا لتهجير الشعب الفلسطيني، وهو ما لن يقبل به لا الأردن ولا الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه وبدولته المستقلة على ترابه الوطني. وأكد أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تمثّل خرقًا فاضحًا لمعاهدة السلام، وتُخلّ بالأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن الأردن، الذي طالما نادى بالسلام وآمن به، سيبقى متمسكًا بقرارات الشرعية الدولية الضامنة للحق الفلسطيني، والتي تستوجب مزيدًا من التحرك الدولي الحقيقي والفاعل من أجل الدفع بحل الدولتين، ووقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات العاجلة لقطاع يتعرض لأبشع صور الإجرام والتجويع على مرّ التاريخ.
وثمّن الصفدي، في البيان، الجهود التي تبذلها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من أجل إيصال المساعدات لقطاع غزة، وآخرها اليوم، حيث دخلت شاحنات المساعدات لأهلنا في القطاع، وكذلك المساعدات المُقدّمة للأشقاء السوريين، التي أعلنت عنها الهيئة اليوم، في ظل ما شهده الجنوب السوري من أحداث مؤسفة.

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