رفض فلسطيني لقرارات الكنيست ضم الضفة وتأكيد على فشل اجراءات الاحتلال وقوانينه العنصرية

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب / PNN / ندد الشعب الفلسطيني بكل مكوناته السياسية والشعبية لقرار الكنيست الاسرائيلي ضم الضفة الغربية الذي تم تبنيه اليوم الاربعاء.

وقالت الرئاسة الفلسطينية ان دعوة الكنيست للضم وفرض السيادة مرفوضة، والطريق لتحقيق السلام والأمن عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

و قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن دعوة "الكنيست" لحكومة الاحتلال بفرض السيادة والضم على الأرض الفلسطينية المحتلة، مرفوض ومدان، ويخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، واعتبار الاستيطان الإسرائيلي جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية.

وأكد أبو ردينه، اليوم الأربعاء، أن مثل هذه الدعوات الخطيرة لضم أراض فلسطينية محتلة تشكّل تحديا لإرادة المجتمع الدولي بتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير على كامل ترابه الوطني.

من جهته قال نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن مطالبة "الكنيست" الإسرائيلية للحكومة الإسرائيلية بفرض السيادة على الضفة الغربية، تمثل ليس فقط اعتداءً مباشراً على حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضاً تصعيداً خطيراً يقوّض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين القائم على التفاوض، والذي يفرض ويحمي الأمن الإقليمي.

وأضاف الشيخ في تصريح صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء: "إن هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية."

ودعا المجتمع الدولي إلى الانتصار للشرعية الدولية ولقراراتها، والعمل على وقف هذه الانتهاكات ومنع ترسيخ واقع الاحتلال بالقوة، كما دعا دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين وإدانة وشجب هذا القرار.

كما أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، تصويت "الكنيست" الإسرائيلية على بيان يطالب حكومة الاحتلال بتوسيع ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" لتشمل مناطق من الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 2334 لمجلس الأمن.

أدان المجلس الوطني الفلسطيني، تصويت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على بيان يدعو لـ"فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية.

واعتبر المجلس في بيان، أصدره رئيسه روحي فتوح في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك يعد تصعيدا خطيرا، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وخرقا فاضحا لقرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 2334 لعام 2016، الذي يؤكد عدم شرعية الاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقال إن هذا التصويت يشكل جزءا من منظومة التشريعات العنصرية، التي تهدف الى ترسيخ نظام الفصل العنصري، والضم الزاحف للأراضي الفلسطينية المحتلة تحت غطاء قانوني مزيف، يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ويمثل محاولة جديدة لتكريس الاحتلال، وتحويل الوضع المؤقت الى دائم عبر فرض "السيادة الإسرائيلية" الكاملة على المستعمرات المقامة في مناطق وأراضي فلسطينية، بما يشمل القانون والإدارة والقضاء، ما يعني تقويضا كاملا لأي إمكانية لحل الدولتين، واعتداء مباشرا على حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره.

كما وصفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية نية الكنيست الإسرائيلي التصويت على مشروع قرار لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بأنه يندرج ضمن مخطط استكمال الضم غير الشرعي الذي قامت به إسرائيل سابقًا للقدس والجولان وأجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الحركة أن هذا البرنامج يكمل بشكل واضح عملية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع الجارية في قطاع غزة.

وشددت المبادرة الوطنية على أن السبيل الوحيد لردع الحكومة الإسرائيلية هو التحرك الفوري فلسطينياً، وعربياً، وإسلامياً ودولياً، لفرض المقاطعة والعقوبات عليها.

وأشارت المبادرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية، وبدعم أمريكي، قامت بتجريد السلطة الفلسطينية من كل ما تبقى لها من صلاحيات، مستندةً إلى الدعم الذي وفرته لها إدارة ترامب سابقاً، والتي شرعت من قبل ضم القدس والجولان، وهو ما تستخدمه إسرائيل اليوم لشرعنة ضم الضفة الغربية.

وفي ضوء هذه التطورات الخطيرة، تدعو حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية القوى الفلسطينية كافة والقيادة الرسمية الفلسطينية إلى التخلي عن أوهام "الحل الوسط" مع الحركة الصهيونية، وعن وهم "الوساطة الأمريكية"، والتركيز على مواجهة الإجراءات الإسرائيلية من خلال تشكيل قيادة وطنية موحدة، وتوحيد الشعب الفلسطيني حول استراتيجية وطنية كفاحية لمقارعة مخططات الضم والتهويد والتطهير العرقي.

كما تطالب جميع الدول العربية والإسلامية لوقف وتجريم كافة أشكال التطبيع، وقطع العلاقات بالكامل مع منظومة الاحتلال الفاشية، والعمل المشترك مع الدول الحرة في العالم لفرض العقوبات على حكام إسرائيل.

