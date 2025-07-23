فضيحة فساد تلاحق مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي

MENAFN - Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أن النتائج الأولية لتحقيق داخلي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس كشفت أن مؤسسه كلاوس شواب قام بصرف أموال المنتدى بشكل غير قانونيوأفادت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين أن التحقيق الداخلي للمنتدى كشف أن شواب كان متورطا خلال العقد الماضي في سلسلة من المخالفات الوظيفية، بما في ذلك اختلاس الأموال، وممارسات تنمر ومعاملة "غير لائقة" للموظفات.ويشكك التحقيق الداخلي للمنتدى الاقتصادي في دافوس في أن أكثر من 1.1 مليون دولار من أموال المنتدى أنفقها شواب وزوجته على السفر، وكشفت النتائج أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ خصص لدفع ثمن تذاكر السفر في الدرجة الأولى لهيلدا زوجة شواب، التي كانت ترافق زوجها في رحلات عمل لم يكن لها فيها دور مؤثر.



وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن شواب رفض نتائج التحقيق التي بينت أنه كان يعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي "إقطاعيته الخاصة" ومارس من خلالها التمييز والترهيب لتحقيق أهدافه.



يذكر أنه في أبريل الماضي أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي أن شواب البالغ من العمر 87 عاما قد غادر منصب رئيس المنتدى. ولاحقا ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مجلس أمناء المنتدى بدأ تحقيقا بحق الرئيس السابق بشأن تورطه المحتمل في تلاعبات مالية ومخالفات أخلاقية، بما في ذلك من جانب زوجته.



"المنتدى الاقتصادي العالمي" هي منظمة دولية للتعاون بين القطاعين العام والخاص أسسها شواب في 1971، وتضم المنظمة في عضويتها حوالي 1000 شركة ومنظمة كبرى من مختلف دول العالم.

RT