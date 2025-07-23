فضيحة فساد تلاحق مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي

فضيحة فساد تلاحق مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي
وأفادت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين أن التحقيق الداخلي للمنتدى كشف أن شواب كان متورطا خلال العقد الماضي في سلسلة من المخالفات الوظيفية، بما في ذلك اختلاس الأموال، وممارسات تنمر ومعاملة "غير لائقة" للموظفات.
ويشكك التحقيق الداخلي للمنتدى الاقتصادي في دافوس في أن أكثر من 1.1 مليون دولار من أموال المنتدى أنفقها شواب وزوجته على السفر، وكشفت النتائج أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ خصص لدفع ثمن تذاكر السفر في الدرجة الأولى لهيلدا زوجة شواب، التي كانت ترافق زوجها في رحلات عمل لم يكن لها فيها دور مؤثر.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن شواب رفض نتائج التحقيق التي بينت أنه كان يعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي "إقطاعيته الخاصة" ومارس من خلالها التمييز والترهيب لتحقيق أهدافه.
يذكر أنه في أبريل الماضي أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي أن شواب البالغ من العمر 87 عاما قد غادر منصب رئيس المنتدى. ولاحقا ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مجلس أمناء المنتدى بدأ تحقيقا بحق الرئيس السابق بشأن تورطه المحتمل في تلاعبات مالية ومخالفات أخلاقية، بما في ذلك من جانب زوجته.
"المنتدى الاقتصادي العالمي" هي منظمة دولية للتعاون بين القطاعين العام والخاص أسسها شواب في 1971، وتضم المنظمة في عضويتها حوالي 1000 شركة ومنظمة كبرى من مختلف دول العالم.
RT
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