  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
اتحاد الطائرة يلغي العقوبات المتخذة كافة بحق أركان اللعبة

اتحاد الطائرة يلغي العقوبات المتخذة كافة بحق أركان اللعبة

2025-07-23 03:10:48

خبرني -  قرر مجلس إدارة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة سمو الأميرة آية بنت فيصل، إلغاء العقوبات المتخذة كافة بحق أركان اللعبة.

وأعرب مجلس إدارة الاتحاد عن شكره وتقديره لسمو الأميرة آية بنت فيصل، على دورها الداعم والمساند لكافة أركان اللعبة، لافتين إلى أن هذا القرار دليل على الدعم الكبير الذي تقدمه سموها للعبة بشكل عام، إضافة إلى توجيهاتها الدائمة بالوقوف خلف الأندية والتخفيف عنها في ظل ظروفها المالية.

ودعا الاتحاد، أركان اللعبة كافة إلى تضافر الجهود وبذل المزيد من الجهود الجادة لمساندته في إنجاح البرامج التي يعتمد عليها في تطوير اللعبة، خصوصا وأن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركات واسعة للمنتخبات الوطنية سواء كانت الصالات أو الشواطئ.

كما دعا الأندية واللاعبين التحلي بالروح الرياضية خلال المنافسات فيما بينهم، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في إخراج المسابقات المحلية بالصورة الإيجابية التي تستحقها الكرة الطائرة الأردنية.

MENAFN23072025000151011027ID1109838933

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث