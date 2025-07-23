المرأة النيابية تطّلع على خدمات جمعيات خيرية بالكرك

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الكرك 23 تموز (بترا)- محمد العساسفة- اطلعت لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب، برئاسة النائب مي السردية، خلال زيارتها اليوم الأربعاء، لعدد من الجمعيات الخيرية في محافظة الكرك، على واقع العمل الخيري والخدمات المقدّمة للمجتمع المحلي، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود اللجنة لتعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني في المحافظات، والوقوف عن قرب على أبرز الاحتياجات والقضايا التي تمسّ الأسرة والمرأة والفئات ذات الأولوية.

واستهلت اللجنة زيارتها لجمعية سيدات ذوي الإعاقة الخيرية في بلدة ذات راس، حيث استمعت إلى شرح مفصّل من القائمين على الجمعية حول أبرز الخدمات المقدّمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والبرامج التأهيلية والتدريبية التي تنفذها، إلى جانب التحديات المالية والإدارية التي تواجه العمل اليومي، ومن ثم جمعية ربوع الجعفرية الخيرية وسط لواء المزار الجنوبي، وجمعية سيدات القصر الخيرية لتنمية المرأة الريفية الواقعة في لواء القصر.

وأكدت السردية، خلال الزيارة، حرص اللجنة على دعم جهود الجمعيات الخيرية في المحافظات، لا سيما تلك التي تقدم خدمات للفئات المهمشة، مشددة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع العام والمجتمع المدني لتوفير بيئة خدمية وإنسانية مستدامة.

وأشارت إلى أن اللجنة ستنقل مطالب الجمعيات وملاحظاتها إلى الجهات المعنية، بهدف السعي إلى إيجاد حلول عملية تُمكّن هذه الجمعيات من الاستمرار في أداء دورها الإنساني والاجتماعي.

--(بترا)

م ع/م ف/ هـ ح

23/07/2025 21:23:47





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