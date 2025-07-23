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لا تترك هذا الجهاز موصولًا بالكهرباء قبل النوم.. يضاعف فاتورتك

لا تترك هذا الجهاز موصولًا بالكهرباء قبل النوم.. يضاعف فاتورتك

2025-07-23 08:01:19
(MENAFN- Al-Bayan) في ظل التزايد المستمر في أسعار الكهرباء حول العالم، يواجه المستهلكون تحديات متزايدة في محاولة تقليل فواتيرهم الشهرية دون المساس براحتهم اليومية. ولكن، هل تعلم أن عادة بسيطة يومية قد تكون السبب وراء ارتفاع فاتورتك بشكل غير مبرر؟ نعم، إنه الشاحن الكهربائي الذي تستخدمه لشحن هاتفك أو أجهزتك الإلكترونية.

يُعرف استهلاك الكهرباء من الأجهزة الكهربائية المتصلة بالتيار الكهربائي دون استخدامها المباشر باسم "الطاقة الوهمية" أو "الطاقة الاحتياطية". هذه الطاقة الخفية تُعتبر عدوًا صامتًا يرفع من فاتورة الكهرباء دون أن يشعر به معظم المستخدمين.

وتشير بيانات معهد تنويع وتوفير الطاقة (IDAE) إلى أن الطاقة الوهمية قد تمثل ما يصل إلى 11% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المنازل سنويًا. وإذا أضفت استهلاك جميع الأجهزة المتصلة والتي تعمل في وضع الاستعداد، ستلاحظ أن فاتورتك ترتفع دون أن تعرف السبب.

الشواحن.. المصدر الأكبر للطاقة الوهمية

بين كل الأجهزة المنزلية، يحتل الشاحن الكهربائي مكانة خاصة في قائمة مستهلكي الطاقة الوهمية. فحتى عندما يكون الشاحن غير متصل بالجهاز الإلكتروني، فإن وجوده موصولًا بالكهرباء يسمح له بسحب الطاقة بشكل مستمر.

هذا الاستهلاك المستمر ليس فقط مكلفًا ماليًا، بل يمكن أن يؤدي إلى مشكلات أمنية. فالشواحن التي تبقى موصلة بالكهرباء لفترات طويلة، وخاصة تلك ذات الجودة الرديئة، معرضة للارتفاع في درجة الحرارة، مما قد يسبب تلف الشاحن أو حتى نشوب حرائق في المنزل.

نصائح لتوفير المال وحماية منزلك

فصل الشواحن فور الانتهاء من الشحن: الخطوة الأبسط والأكثر فعالية لتجنب استنزاف الكهرباء.

استخدام مشترك كهربائي بمفتاح إيقاف: يمكن من خلاله فصل عدة أجهزة كهربائية دفعة واحدة بسهولة.

اعتماد المقابس الذكية: التي تتيح جدولة مواعيد تشغيل وإيقاف الأجهزة تلقائيًا لتوفير الطاقة.

شراء شواحن ذات جودة عالية: لضمان سلامة الاستخدام وتقليل مخاطر ارتفاع الحرارة.

توفير الكهرباء لا يعني فقط خفض الفواتير، بل يساهم أيضًا في تقليل البصمة الكربونية وحماية البيئة من التلوث الناتج عن توليد الطاقة. كما أن اتباع هذه العادات يعزز السلامة المنزلية ويقلل من مخاطر الحوادث الكهربائية.

عادة بسيطة مثل ترك الشاحن موصولًا بالكهرباء أثناء عدم استخدامه يمكن أن تؤدي إلى مضاعفة فاتورة الكهرباء، بالإضافة إلى خلق مخاطر أمنية غير ضرورية في المنزل. باتباع خطوات الوقاية البسيطة هذه، يمكن لكل فرد أن يحسن من استهلاك الطاقة، يوفر المال، ويحافظ على سلامة منزله.

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