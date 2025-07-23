بروبرتي فايندر: 72% نسبة الباحثين عن شراء منزل في الإمارات خلال 6 أشهر

MENAFN - Al-Bayan) كشفت بروبرتي فايندر، المنصة العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق PF Market Pulse، استطلاع ثقة المستهلكين الذي يُنشر كل شهرين، والذي يقدّم معلومات فورية حول سلوك المشترين والبائعين وتوقعات السوق على امتداد المشهد العقاري في دولة الإمارات.

وتستفيد بروبرتي فايندر من كونها المنصة العقارية الأكثر زيارة وموثوقية في المنطقة لترصد نبض السوق. ومن خلال أسئلة موجَّهة، تقدم مجموعة من المستخدمين، ممن لديهم نيّة حقيقية للشراء أو البيع، معلومات قيّمة حول تصوراتهم لسوق العقارات. ويبدأ التفاعل مع المستخدمين النشطين في تصفّح العروض العقارية بسؤال "هل تخطط لشراء عقار خلال الأشهر الستة القادمة؟" وفي حال الإجابة بالإيجاب، يظهر لهم سؤالاً آخر بخيارات متعددة: "كيف تتوقع أن تتغير أسعار العقارات خلال الأشهر الستة القادمة؟"

ويُظهر استطلاع PF Market Pulse إقبالاً قوياً ومنتظماً على امتلاك العقارات في المنطقة، مما يعزز زخم سوق العقارات وثقة المستهلكين. وأشار حوالي ثلاثة من كل أربعة مشاركين في الاستطلاع (72%) خلال شهر مايو إلى خطط لشراء عقار خلال الأشهر الستة القادمة. واستمر هذا الزخم في شهر يونيو، مع كشف 69% من المشاركين عن استمرار نيّتهم في الشراء، ما يعكس وجود طلب مستمر في السوق.

وفي الوقت نفسه، شهدت توقعات الأسعار تطوراً ملحوظاً. ففي شهر مايو 2025، شهدت آراء المشترين تبايناً واضحاً، إذ توقّع 37% منهم انخفاض الأسعار، فيما أشار 34% أنها ستزداد، و29% أنها لن تتغير. وبحلول شهر يونيو، بدأ مزيد من المشترين يتوقّعون هدوء زخم السوق، مع ترجيح 44% منهم حدوث انخفاض في الأسعار، على عكس 30% الذين توقّعوا زيادتها، فيما أشار 26% بأنها ستبقى على حالها.

ويدلّ هذا التحوّل إلى تزايد القناعة بأن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار قد بدأت بالاعتدال، في دلالة على نضج أكبر في نظرة الباحثين عن العقارات والمشترين، مع استمرار تغيرات السوق.

ومع أكثر من 13000 مشارك ساهم في المرحلة الأولى من الاستطلاع، توفر البيانات فهماً غير مسبوق لعقلية المشترين والبائعين الذين يراقبون السوق، وتحركات الأسعار، وتغيرات العرض. ويعزز الاستطلاع الجديد مكانة بروبرتي فايندر بصفتها جهة رائدة في السوق، ليس فقط على مستوى البيانات والانتشار، بل أيضاً في فهم جمهورها من خلال معلومات دقيقة وفورية قائمة على التحليل الذكي.

وقالت سيفجي غور، الرئيسة التنفيذية للتسويق، بروبرتي فايندر تعليقاً على هذا الموضوع: "من خلال إطلاق استطلاع PF Market Pulse، نُعزز موقعنا الريادي بصفتنا المنصة العقارية الأولى في المنطقة، ليس فقط من حيث الانتشار والبيانات، بل أيضاً من حيث قدرتنا الحقيقية على فهم جمهورنا والمساهمة في توجيه الحوار في القطاع من خلال معلومات قائمة على التحليل الذكي. وتشكل هذه الخطوة دعماً مباشراً لمهمتنا في إحداث تغيير إيجابي ومستدام في أسلوب المعيشة بالمنطقة، من خلال تمكين مستخدمينا وشركائنا بمزيد من الوضوح والثقة لاتخاذ قرارات مدروسة. وتُبرز النتائج استمرار الرغبة القوية في تملك المنازل في دولة الإمارات، وتسلط الضوء على تنامي وعي المشترين وثقتهم في السوق واستجابتهم لمعطيات المشهد".