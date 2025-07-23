أمازون تغلق مختبرها للذكاء الاصطناعي في شنغهاي

أمازون تغلق مختبرها للذكاء الاصطناعي في شنغهاي
وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلاً عن منشور على "وي شات" أن "وانغ مينجي" العالم بالمختبر أوضح أنه تم إحلال فريقه بسبب تعديلات استراتيجية وسط التوترات بين أمريكا والصين.
ويعود تاريخ المختبر إلى عام 2018، عندما أنشأته "أمازون ويب سيرفسيز" في شنغهاي" ورغم أن عدد العاملين به غير واضح إلا أن الصحيفة ذكرت أنه وصل إلى أكثر من ألف موظف في ذروته.
وبذلك تصبح "أمازون" الأحدث بين الشركات الأمريكية – بما يشمل "آي بي إم" و"مايكروسوفت" - التي تتراجع عن جهودها للأبحاث في الصين، وسط تزايد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال وانغ مين جيه، أحد العلماء في مختبر شنغهاي، إن فريقه "تم حله بسبب التعديلات الاستراتيجية وسط التوترات بين الولايات المتحدة والصين"، حسبما ذكرت الصحيفة نقلا عن منشور على موقع وي تشات.
أنشأت شركة أمازون ويب سيرفيسز مختبرها في شنغهاي في عام 2018. وفي حين أن عدد الموظفين في مختبر أبحاث AWS في شنغهاي غير واضح، إلا أن تقرير فاينانشيال تايمز قال إن AWS في ذروتها كان لديها أكثر من 1000 موظف في الصين.
ويأتي التقرير في الوقت الذي تقوم فيه شركة التكنولوجيا العملاقة بخفض الوظائف على مستوى العالم ، لتنضم إلى قائمة متزايدة من الشركات، بما في ذلك مايكروسوفت وميتا، التي أعلنت عن تسريح عمال هذا العام مع زيادة اعتمادها على الذكاء الاصطناعي.
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