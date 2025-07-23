أمازون تغلق مختبرها للذكاء الاصطناعي في شنغهاي

MENAFN - Al-Bayan) تعتزم شركة التجارة الإلكترونية "أمازون دوت كوم" إغلاق مختبرها للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، مع تشديد الولايات المتحدة رقابة شركاتها الأمريكية العاملة في الصين.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلاً عن منشور على "وي شات" أن "وانغ مينجي" العالم بالمختبر أوضح أنه تم إحلال فريقه بسبب تعديلات استراتيجية وسط التوترات بين أمريكا والصين.

ويعود تاريخ المختبر إلى عام 2018، عندما أنشأته "أمازون ويب سيرفسيز" في شنغهاي" ورغم أن عدد العاملين به غير واضح إلا أن الصحيفة ذكرت أنه وصل إلى أكثر من ألف موظف في ذروته.

وبذلك تصبح "أمازون" الأحدث بين الشركات الأمريكية – بما يشمل "آي بي إم" و"مايكروسوفت" - التي تتراجع عن جهودها للأبحاث في الصين، وسط تزايد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال وانغ مين جيه، أحد العلماء في مختبر شنغهاي، إن فريقه "تم حله بسبب التعديلات الاستراتيجية وسط التوترات بين الولايات المتحدة والصين"، حسبما ذكرت الصحيفة نقلا عن منشور على موقع وي تشات.

أنشأت شركة أمازون ويب سيرفيسز مختبرها في شنغهاي في عام 2018. وفي حين أن عدد الموظفين في مختبر أبحاث AWS في شنغهاي غير واضح، إلا أن تقرير فاينانشيال تايمز قال إن AWS في ذروتها كان لديها أكثر من 1000 موظف في الصين.

ويأتي التقرير في الوقت الذي تقوم فيه شركة التكنولوجيا العملاقة بخفض الوظائف على مستوى العالم ، لتنضم إلى قائمة متزايدة من الشركات، بما في ذلك مايكروسوفت وميتا، التي أعلنت عن تسريح عمال هذا العام مع زيادة اعتمادها على الذكاء الاصطناعي.