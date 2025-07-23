أرباح "دبي التجاري" النصفية تقفز 16.7% إلى 1.7 مليار درهم

MENAFN - Al-Bayan) حقق بنك دبي التجاري صافي أرباح بعد الضريبة 1.695 مليار درهم، بنمو 16.7%، مقارنة مع 1.45 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وحقق البنك صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 1.86 مليار درهم، بزيادة قدرها 16.7% مقارنة بالفترة نفسها من من العام الماضي.

وبلغ إجمالي القروض 105 مليارات درهم، بزيادة قدرها 6.5% مقارنة بـ31 ديسمبر2024.

وسجل العائد على حقوق المساهمين بعد الضريبة 22.6% بزيادة قدرها 97 نقطة أساس