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أرباح "دبي التجاري" النصفية تقفز 16.7% إلى 1.7 مليار درهم

أرباح "دبي التجاري" النصفية تقفز 16.7% إلى 1.7 مليار درهم

2025-07-23 08:01:19
(MENAFN- Al-Bayan) حقق بنك دبي التجاري صافي أرباح بعد الضريبة 1.695 مليار درهم، بنمو 16.7%، مقارنة مع 1.45 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وحقق البنك صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 1.86 مليار درهم، بزيادة قدرها 16.7% مقارنة بالفترة نفسها من من العام الماضي.

وبلغ إجمالي القروض 105 مليارات درهم، بزيادة قدرها 6.5% مقارنة بـ31 ديسمبر2024.

وسجل العائد على حقوق المساهمين بعد الضريبة 22.6% بزيادة قدرها 97 نقطة أساس

MENAFN23072025000110011019ID1109836622

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