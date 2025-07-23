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أسواق التميمي وYellow Door Energy توقعان عقد تأجير محطة طاقة شمسية
(MENAFN- Weber Shandwick) 22 يوليو 2025 – الخبر، المملكة العربية السعودية: وقّعت أسواق التميمي، إحدى أبرز الأسماء في قطاع التجزئة بالمملكة، عقد تأجير محطة طاقة شمسية مع شركة Yellow Door Energy، الشريك الرائد لحلول الطاقة المستدامة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لتوفير كهرباء نظيفة لمراكز التوزيع التابعة لأسواق التميمي في كلٍّ من جدّة والدمام.
وتبلغ السعة الإجمالية للمشروع 900 كيلوواط، موزعة على 465 كيلوواط لمركز التوزيع في جدة، و435 كيلوواط لمركزين في الدمام. وسيتم تركيب أكثر من 1,500 لوحة شمسية مزدوجة الوجه عالية الكفاءة على مساحة سطح تبلغ حوالي 7,200 متر مربع. ومن المتوقع أن تولد محطات الطاقة الشمسية هذه 1.5 مليون كيلوواط-ساعة من الطاقة النظيفة خلال السنة الأولى من التشغيل، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 586 طن متري سنوياً.
وتدعم هذه المبادرة التزام المملكة العربية السعودية بالوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، كما تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال بوبي راجيندران، الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي: "تمثل الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا في أسواق التميمي، واليوم نترجم هذا الالتزام بشكل عملي من خلال توقيع هذه الاتفاقية مع Yellow Door Energy. وسوف نسهم من خلال هذه الشراكة، في خفض البصمة الكربونية لعملياتنا، وتعزيز مرونة أعمالنا ودعم أهداف المملكة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060. ويمكن لعملائنا وموظفينا وشبكتنا الأوسع أن يفخروا بأن أسواق التميمي، الوجهة المفضلة للتسوق في السعودية، تلعب دوراً محورياً في قيادة جهود الاستدامة".
من جانبه، قال هشام الحجيلان، الرئيس التنفيذي لشركة Yellow Door Energy في الشرق الأوسط: "يشرفنا جداً أن نتعاون مع أسواق التميمي في هذا المشروع المهم الذي سيساهم بتحقيق توفير كبير في التكاليف وتقليل الانبعاثات. ويعد هذا المشروع دليلاً واضحاً على الدور الريادي الذي تواصل المملكة لعبه في إطار تعزيز ريادتها في مجال الاستدامة".
وأضاف خالد شبارو، المدير الإقليمي لشركة Yellow Door Energy في السعودية: "يسعدنا جداً دعم أسواق التميمي والمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030. وتواصل Yellow Door Energy توسعها السريع في المملكة، لمساعدة الشركات على خفض تكاليف الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية. وقد وقعنا حتى الآن، خمس عقود تأجير محطات طاقة شمسية في المملكة، ونتطلع إلى المزيد بما يدعم تحقيق هدف الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060".
جدير بالذكر، أن أعمال بناء محطات الطاقة الشمسية قد بدأت بالفعل، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول نهاية عام 2025. وبموجب هذا العقد، تتولى شركة Yellow Door Energy تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية، في حين تركز أسواق التميمي على تقديم أفضل تجربة تسوق لعملائها. ويُمكّن نموذج تأجير محطات الطاقة الشمسية أسواق التميمي من الحصول على طاقة نظيفة دون أي مخاطر تشغيلية أو استثمار مسبق، مع التقدم في تحقيق أهدافها البيئية.
وتبلغ السعة الإجمالية للمشروع 900 كيلوواط، موزعة على 465 كيلوواط لمركز التوزيع في جدة، و435 كيلوواط لمركزين في الدمام. وسيتم تركيب أكثر من 1,500 لوحة شمسية مزدوجة الوجه عالية الكفاءة على مساحة سطح تبلغ حوالي 7,200 متر مربع. ومن المتوقع أن تولد محطات الطاقة الشمسية هذه 1.5 مليون كيلوواط-ساعة من الطاقة النظيفة خلال السنة الأولى من التشغيل، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 586 طن متري سنوياً.
وتدعم هذه المبادرة التزام المملكة العربية السعودية بالوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، كما تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال بوبي راجيندران، الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي: "تمثل الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا في أسواق التميمي، واليوم نترجم هذا الالتزام بشكل عملي من خلال توقيع هذه الاتفاقية مع Yellow Door Energy. وسوف نسهم من خلال هذه الشراكة، في خفض البصمة الكربونية لعملياتنا، وتعزيز مرونة أعمالنا ودعم أهداف المملكة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060. ويمكن لعملائنا وموظفينا وشبكتنا الأوسع أن يفخروا بأن أسواق التميمي، الوجهة المفضلة للتسوق في السعودية، تلعب دوراً محورياً في قيادة جهود الاستدامة".
من جانبه، قال هشام الحجيلان، الرئيس التنفيذي لشركة Yellow Door Energy في الشرق الأوسط: "يشرفنا جداً أن نتعاون مع أسواق التميمي في هذا المشروع المهم الذي سيساهم بتحقيق توفير كبير في التكاليف وتقليل الانبعاثات. ويعد هذا المشروع دليلاً واضحاً على الدور الريادي الذي تواصل المملكة لعبه في إطار تعزيز ريادتها في مجال الاستدامة".
وأضاف خالد شبارو، المدير الإقليمي لشركة Yellow Door Energy في السعودية: "يسعدنا جداً دعم أسواق التميمي والمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030. وتواصل Yellow Door Energy توسعها السريع في المملكة، لمساعدة الشركات على خفض تكاليف الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية. وقد وقعنا حتى الآن، خمس عقود تأجير محطات طاقة شمسية في المملكة، ونتطلع إلى المزيد بما يدعم تحقيق هدف الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060".
جدير بالذكر، أن أعمال بناء محطات الطاقة الشمسية قد بدأت بالفعل، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول نهاية عام 2025. وبموجب هذا العقد، تتولى شركة Yellow Door Energy تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية، في حين تركز أسواق التميمي على تقديم أفضل تجربة تسوق لعملائها. ويُمكّن نموذج تأجير محطات الطاقة الشمسية أسواق التميمي من الحصول على طاقة نظيفة دون أي مخاطر تشغيلية أو استثمار مسبق، مع التقدم في تحقيق أهدافها البيئية.
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