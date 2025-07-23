أحلام : مرحبا من المملكة الأردنية الهاشمية

خبرني - نشرت الفنانة الإماراتية أحلام صورة برفقة زوجها القطري مبارك الهاجري على متن طائرة وعلقت عليها بعبارة : " مرحبا من المملكة الأردنية الهاشمية" .

وتستعد النجمة أحلام لإحياء حفل غنائي ضمن مهرجان جرش في دورته الـ 39، وذلك يوم الجمعة 25 يوليو / تموز الجاري.