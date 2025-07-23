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أحلام : مرحبا من المملكة الأردنية الهاشمية

أحلام : مرحبا من المملكة الأردنية الهاشمية

2025-07-23 08:00:19

(MENAFN- Khaberni)

خبرني - نشرت الفنانة الإماراتية أحلام صورة برفقة زوجها القطري مبارك الهاجري على متن طائرة وعلقت عليها بعبارة : " مرحبا من المملكة الأردنية الهاشمية" .

وتستعد النجمة أحلام لإحياء حفل غنائي ضمن مهرجان جرش في دورته الـ 39، وذلك يوم الجمعة 25 يوليو / تموز الجاري.

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