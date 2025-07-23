أحلام : مرحبا من المملكة الأردنية الهاشمية

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أحلام : مرحبا من المملكة الأردنية الهاشمية
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - نشرت الفنانة الإماراتية أحلام صورة برفقة زوجها القطري مبارك الهاجري على متن طائرة وعلقت عليها بعبارة : " مرحبا من المملكة الأردنية الهاشمية" .
وتستعد النجمة أحلام لإحياء حفل غنائي ضمن مهرجان جرش في دورته الـ 39، وذلك يوم الجمعة 25 يوليو / تموز الجاري.
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