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الأردن.. انخفاض مبيعات بنزين 90

الأردن.. انخفاض مبيعات بنزين 90

2025-07-23 08:00:19
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - بلغت كميات مبيعات المشتقات النفطية خلال النصف الأول من العام الحالي 1761.7 مليون لتر، مقارنة بـ 1747.5 مليون لتر للفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 0.8 بالمئة.
وبحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، انخفضت كميات مبيعات بنزين (90) من 769.9 مليون لتر إلى 748.4 مليون لتر، بنسبة انخفاض 2.8 بالمئة، في حين ارتفعت مبيعات البنزين (95) من 70.8 إلى 75.6 مليون لتر، بنسبة ارتفاع 6.7 بالمئة، وارتفعت مبيعات السولار من 846.0 إلى 888.1 مليون لتر، بنسبة ارتفاع 5.0 بالمئة، في حين انخفضت مبيعات الكاز من 60.7 إلى 49.6 مليون لتر، بنسبة انخفاض 18.3 بالمئة.

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