الأردن.. انخفاض مبيعات بنزين 90

الأردن.. انخفاض مبيعات بنزين 90
خبرني - بلغت كميات مبيعات المشتقات النفطية خلال النصف الأول من العام الحالي 1761.7 مليون لتر، مقارنة بـ 1747.5 مليون لتر للفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 0.8 بالمئة.
وبحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، انخفضت كميات مبيعات بنزين (90) من 769.9 مليون لتر إلى 748.4 مليون لتر، بنسبة انخفاض 2.8 بالمئة، في حين ارتفعت مبيعات البنزين (95) من 70.8 إلى 75.6 مليون لتر، بنسبة ارتفاع 6.7 بالمئة، وارتفعت مبيعات السولار من 846.0 إلى 888.1 مليون لتر، بنسبة ارتفاع 5.0 بالمئة، في حين انخفضت مبيعات الكاز من 60.7 إلى 49.6 مليون لتر، بنسبة انخفاض 18.3 بالمئة.
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