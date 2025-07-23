الاقتصاد السويسري: قيمة تنافسية شديدة رغم الفرنك القوي



English en The world's strongest currency is also super-competitive الأصلي طالع المزيدThe world's strongest currency is also super-competitive

Italiano it La moneta più forte del mondo è anche supercompetitiva طالع المزيدLa moneta più forte del mondo è anche supercompetitiv

Español es La moneda más fuerte del mundo también es súper competitiva طالع المزيدLa moneda más fuerte del mundo también es súper competitiv

日本語 ja 通貨高でも輸出増 常識を覆すスイスの競争力 طالع المزيد通貨高でも輸出増 常識を覆すスイスの競争

中文 zh 全球最强货币的背后:瑞郎为何兼具竞争力? طالع المزيد全球最强货币的背后:瑞郎为何兼具竞争力 Русский ru Швейцарский франк: сильная валюта и конкурентный лидер طالع المزيدШвейцарский франк: сильная валюта и конкурентный лиде

MENAFN - Swissinfo) في ظل التكهنات حول رغبة الولايات المتحدة في خفض قيمة الدولار لإنعاش صناعتها، قد يغفل البعض أن الدولار لم يعد العملة الأقوى في العالم، إذ يحتفظ الفرنك السويسري بهذا اللقب منذ عدة عقود. ورغم قوة الفرنك السويسري، لم تؤثر ذلك سلباً على القدرة التنافسية للاقتصاد السويسري. تم نشر هذا المحتوى على 23 يوليو 2025 - 07:46 9دقائق روشير شارما، فاينانشيل تايمز

تُعدّ سويسرا واحدة من الاقتصادات في العالم، فهي تتميز بوجود عملة قوية وقاعدة صناعية راسخة. وظلَّ الفرنك السويسري العملة الأقوى على مدى السنوات الخمس، والعشر، والخمس والعشرين، بل الخمسين عاما الماضية. وحتى في العام الماضي، حين استعادت بعض العملات التي كانت متعثّرة، بعضًا من عافيتها مقابل الدولار، ظلَّ الفرنك السويسري يحتلُّ موقعًا في الصدارة. وخلاصة القول إن لا عملة تضاهي الفرنك في استقرار قوته، هذا من ناحية.

محتويات خارجية

وأمَّا على صعيد الاقتصاد، فقد أثبتت سويسرا أن الفكرة السائدة القائلة إن القوة الاقتصادية للعملة تؤثر سلباً في الأداء التجاري للدولة، وبالتالي تقلل من تنافسية الصادرات، ليست صحيحة. فقد شهدت سويسرا ارتفاعًا في صادراتها، التي تقترب اليوم من مستويات قياسية، سواء كجزء من إجمالي الناتج المحلّي (75%)، أو كنسبة من إجمالي الصادرات العالمية (حوالي 2%).

وربما يؤدي الإفراط في التركيز العالمي على أسعار الصرف إلى التغافل عن حقيقة أن سعر العملة ليس سوى عامل من مجموعة عوامل تُحدد القدرة التنافسية لأي بلد. ومثلما كانت الحال مع ألمانيا واليابان في ذروة تفوقهما الاقتصادي، تتمتع سويسرا اليوم بسمعة عالمية في تقديم منتجات، وخدمات عالية الجودة، تجعل الشرائح المستهلكة حول العالم مستعدة لدفع مبالغ أكبر للمنتجات التي تحمل عبارة“صُنع في سويسرا”.

جوهر الموضوع:

* لماذا قوة الفرنك لا تضعف تنافسية الاقتصاد السويسري؟

* ما أسباب تفوّق المنتجات السويسرية؟

* أي دروس توفّرها التجربة السويسرية للاقتصاديات العالمية؟

ورغم أن سمعتها، كملاذ للأموال المشبوهة، لا تزال تطاردها، أظهر الاقتصاد السويسري دينامية استثنائية، وقدرة تنافسية تشمل قطاعات متعددة. فعلى مدى أكثر من عقد، تصدّرت سويسرا تصنيف الأمم المتحدة لأكثر الاقتصادات ابتكاراً، بفضل ما تستثمره من موارد في ميادين البحث والتطوير، والتعليم الجامعي التطبيقي، وكذلك بفضل العائدات العالية على هذه الاستثمارات.

المزيد المزيد ما سر ارتفاع قيمة الفرنك السويسري مقارنة ببقية العملات؟

تم نشر هذا المحتوى على 04 ديسمبر 2023 ارتفعت قيمة الفرنك السويسري مقارنةً باليورو أكثرَ من أي وقت مضى. نشرح تأثير ذلك على قطاعيْ الصادرات والسياحة في هذه المقابلة مع خبير ماليّ.

طالع المزيدما سر ارتفاع قيمة الفرنك السويسري مقارنة ببقية العملات

وفي سويسرا، تُساهم كل ساعة عمل بأكثر من 100 دولار (82 فرنكًا) في إجمالي الناتج المحلي، ما يجعل مستوى الإنتاجية في هذا البلد يتجاوز أيّا من أكبر 20 اقتصادًا في العالم. وتُشجّع اللامركزية في النظامين السياسي والاقتصادي على ازدهار المؤسسات الصغرى، التي تُشكّل أكثر من 99% من إجمالي الشركات السويسرية. وإلى جانب ذلك، تحتضن البلاد عددًا كبيرًا من الشركات ذات القدرة التنافسية العالمية، في مجالات تمتد من الصناعات الدوائية إلى السلع الفاخرة.

استثمارات في الخارج

تتصدر سويسرا قائمة الاقتصادات الكبرى، حسب مؤشر“تعقيد الصادرات”، الذي طوّره مختبر النمو في جامعة هارفارد، ويعكس المهارات المتقدمة اللازمة لإنتاج السلع المصدرة. وتشمل هذه الصادرات مجموعة متنوعة من المنتوجات، مثل الشوكولاتة، والساعات، والأدوية، والكيماويات، مما يثبت أن القوة الاقتصادية للعملة لا تؤثر سلبًا في الصناعات التحويلية.

ويُشكِّل القطاع الصناعي في سويسرا نحو 18% من إجمالي الناتج المحلي، وهي من أعلى النسب في الدول المتقدمة. وتُصنّف أكثر من نصف صادراتها ضمن فئة“التكنولوجيا المتقدمة”، متفوقة بأكثر من الضعف على النسبة النظيرة لها في أمريكا. وبفضل القيمة المرتفعة لهذه المنتجات، تمكّنت سويسرا من الحفاظ على فائض في حسابها الجاري، بلغ أكثر من 4% من إجمالي الناتج المحلي منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي.

وتُعيد سويسرا ضخّ الفوائض الناتجة عن تجارتها الخارجية في شكل استثمارات ضخمة بالخارج. وقد مكّنها ذلك من تحقيق فائض صافٍ في الاستثمارات الدولية يتجاوز 100% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو ما يعزّز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية. وعلى العكس تمامًا، تعاني الولايات المتحدة من عجز كبير في كلٍّ من الحساب الجاري، وصافي الاستثمارات الدولية.

المزيد المزيد استثمارات بمليارات الدولارات... هكذا تنوي سويسرا الرد على رسوم ترامب الجمركية

تم نشر هذا المحتوى على 14 أبريل 2025 تعكف الحكومة السويسرية ودوائر الأعمال على وضع حزمة استثمارات مباشرة في الولايات المتحدة بقيمة 150 مليار فرنك لنزع فتيل أزمة التعريفات الجمركية التي فرضتها عنها إدارة ترامب.

طالع المزيداستثمارات بمليارات الدولارات... هكذا تنوي سويسرا الرد على رسوم ترامب الجمركي

أما الخطر الرئيسي في سويسرا فيتجلّى في ارتفاع الدين الخاص [ديون الأفراد والشركات] كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. غير أنها، على عكس الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، لا تُعاني من ظاهرة“الشركات الزومبي”*، وهي الشركات التي لا تُحقق أرباحًا كافية لتسديد فوائد ديونها.

اقتصاد قادر على التكيّف

على مرّ السنوات، ودونَ صخب، رسّخت سويسرا دعائم اقتصادٍ قادر على التكيّف مع الأزمات. فقد واصل الفرنك ارتفاعه؛ سواء في فترات قوّة الدولار أو ضعفه، أوفي أوقات الركود أو الانتعاش الاقتصادي العالمي. ويبدو أنّ سويسرا تُجيد، ببساطة، الحفاظ على قدرتها التنافسية. ففي عام 2015، قفز سعر الفرنك نتيجة تحوّل في سياسة البنك الوطني السويسري، فجاء ردّ فعل قطاع الصناعات التحويلية سريعًا، من خلال التوجّه نحو منتجات متطوّرة أقلّ تأثّرًا بتقلّبات أسعار الصرف.

ويرى كثير من الخبراء والخبيرات في مجال السياسات، أنّ“المعجزات الاقتصادية” في شرق آسيا تتحقّق، إلى حدّ كبير، بفضل خفض قيمة العملات الوطنية. ولا شكّ أنّ أسعار الصرف المنخفضة ساعدت بعض الدول، مثل كوريا الجنوبية والصين، على تطوير صناعاتها التصديرية بوتيرة متسارعة. لكن لعبت عوامل أخرى، مثل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، والانفتاح على رؤوس الأموال الأجنبية، دورًا أكبر. ومع تقدّم هذه الدول على مسار التنمية، أخذ تأثير أسعار الصرف في تنافسيّتها يتراجع تدريجيًّا.

أما الاقتصادات المتقدمة، فهي بحاجة إلى التنافس على صعيد الجودة لا السعر. وفي حالة سويسرا، فقد تأتي سياسة خفض قيمة العملة بنتائج عكسية، لأنها تُشجّع الشركات المنتجة على التركيز على إنتاج سلع أرخص. وتفيد الدروس التي تقدمها التجربة السويسرية، لدول مثل الولايات المتحدة، أن العملة الرخيصة ليست حلاً ناجعًا لإصلاح قطاع صناعي يعاني من اختلالات هيكلية.

* شركات الزومبي : هي شركات مثقلة بالديون، لا يكفي دخلها إلا لتغطية جميع النفقات الثابتة (مثل دفع الأجور أو الإيجار) ودفع الفائدة على قروضها، دون أن تكون قادرة على سداد الدَّين نفسه، تعتمد هذه الشركات بشكل عام على الائتمان الذي تمنحه لها البنوك لضمان بقائها، مما يجعلها في حالة اعتماد مستمر على السيولة التي يوفرها لها الدائنون، سواء كانوا بنوكا خاصة أو مؤسسات عامة. بعبارة أخرى، إن شركات الزومبي هي تلك الشركات التي لا تزال صامدة بفضل القروض، ولكن كاهلها مثقل بالديون لدرجة أنها لن تتمكن أبدا من سدادها، فهي لا ناجحة ولا مفلسة.

حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة فاينانشيل تايمز المحدودة 2025

المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس ما هي سمعة سويسرا في البلد الذي تعيش.ين فيه؟

يعتقد العديد من السويسريين.ات أن بلادهم تتمتع بسمعة طيبة في جميع أنحاء العالم. ولكن ما مدى صحة هذا؟

شارك في الحو 17 يناير 2024 77 إعجاب 133 تعليق عرض المناق

ترجمة: ريم حسونة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد