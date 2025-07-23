وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي اليوم

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وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي اليوم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في واشنطن بعد ظهر اليوم الأربعاء.
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