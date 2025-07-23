بسطامي وصاحب توفّر أحدث الطرازات العالمية في السوق الأردني!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة حلول التنقل لتجارة المركبات، إحدى شركات مجموعة بسطامي وصاحب والوكيل الرسمي لشركة BYD في الأردن عن وصول الطرازات الأوروبية الجديدة ATTO 3 و Seal Uو Seal و Dolphinموديل 2026 إلى السوق الأردني، في خطوة تعكس التزام الشركة بتقديم سيارات ذكية، وآمنة، ومواكبة لأحدث التقنيات في عالم التنقل الكهربائي والهجين.



وتُعد هذه الطرازات من أنجح سيارات BYD في أوروبا، وتجمع بين التصميم العصري، والأداء المتقدّم، والتقنيات الذكية، مما يجعلها الخيار المثالي للسوق الأردني الذي يشهد تزايداً في الطلب على السيارات المستدامة.



ميزات اتصال ذكية وتجربة قيادة متكاملة

تأتي الطرازات الجديدة مزودة بنظام أوامر صوتية متطور، دعم Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى خرائط Google المحلية، لتوفير تجربة قيادة أكثر تفاعلاً وسهولة. كما تتميّز بتصميم داخلي واسع ومريح، وجودة تصنيع عالية تعكس المعايير الأوروبية والتحكم من خلال تطبيق BYD.

أمان أوروبي بمعايير عالمية



تعتمد السيارات على أنظمة أمان متقدمة تشمل:

.نظام للمساعدة في الحفاظ على المسار ومانع التصادم Di Pilot

.أنظمة التنبيه والتدخل عند الخطر

.كاميرات بزاوية 360 درجة

.حساسات ذكية للتعرف على المشاة والمركبات



مزايا الشراء من الوكيل الرسمي!

وفي تعليقه؛ صرّح المهندس عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل الحصري لسيارات BYD في الأردن: "حقيقةً، دورنا يتجاوز توفير سيارات تناسب أذواق زبائننا وتلبي احتياجات السوق فقط، بل نقدم منظومة متكاملة من الثقة والدعم والخدمة المستدامة. شراء السيارة من الوكيل الرسمي يضمن راحة البال للعميل، من خلال خدمات ما بعد البيع، والضمان، ووجود مركز صيانة معتمد." وأضاف: "يسعدنا الإعلان عن وصول الطرازات الجديدة، في خطوة نعتبرها استكمالاً لرؤيتنا السوقية التي يتربع فيها العميل على رأس قمة الأولويات."



وأكد أن الفرق واضح بين شراء السيارات من السوق وبين شرائها من مصدرها الرسمي، حيث تكون التجربة مع الوكيل أكثر أماناً، ودعماً، ومرافقةً للعميل على مدار سنوات الاستخدام.



أسعار تنافسية وضمان استثنائي

بأسعار تبدأ من فئة متوسطة وتُعد من الأفضل في السوق مقارنة بالتجهيزات، توفّر BYD الأردن قيمة مضافة استثنائية من خلال ضمان يصل إلى 200,000 كم أو 8 سنوات للطرازات الأوروبية، وهي ميزة فريدة لا تتوفر في السوق أو عبر جهات غير معتمدة.



نحو مستقبل كهربائي أكثر ذكاءً

تستعد شركة حلول التنقل لتجارة المركبات كذلك لإطلاق مجموعة من سيارات BYD الهجينة المزودة بتقنيةDM-i، وهي تقنية ثورية تضمن الأداء القوي مع الحفاظ على البيئة وتوفير استهلاك الوقود. وستكون هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الشركة لتعزيز التحول إلى وسائل نقل مستدامة في المملكة.

