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مطالبة نيابية بتقسيط مخالفات السير والترخيص والتأمين للمواطنين

مطالبة نيابية بتقسيط مخالفات السير والترخيص والتأمين للمواطنين

2025-07-23 03:08:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجّه النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي سؤالا نيابيا إلى وزير الداخلية مازن الفراية حول أسباب عدم اتخاذ اجراءات قانونية تتيح للمواطنين تقسيط بدل المخالفات والترخيص والتأمين بشكل شهري، وبما يساهم في حلّ مشكلة التأخير في ترخيص وتأمين المركبات ودفع المخالفات.
وسأل العرموطي عن أعداد السيارات والمركبات المختلفة -شاحنات وحافلات وآليات- التي لم تجدد ترخيصها حتى تاريخه، والأسباب التي تحول دون تجديد الترخيص.
كما سأل العرموطي عن مجموع قيم مخالفات السير لإجمالي المركبات غير المرخصة.

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