مطالبة نيابية بتقسيط مخالفات السير والترخيص والتأمين للمواطنين

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مطالبة نيابية بتقسيط مخالفات السير والترخيص والتأمين للمواطنين
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجّه النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي سؤالا نيابيا إلى وزير الداخلية مازن الفراية حول أسباب عدم اتخاذ اجراءات قانونية تتيح للمواطنين تقسيط بدل المخالفات والترخيص والتأمين بشكل شهري، وبما يساهم في حلّ مشكلة التأخير في ترخيص وتأمين المركبات ودفع المخالفات.
وسأل العرموطي عن أعداد السيارات والمركبات المختلفة -شاحنات وحافلات وآليات- التي لم تجدد ترخيصها حتى تاريخه، والأسباب التي تحول دون تجديد الترخيص.
كما سأل العرموطي عن مجموع قيم مخالفات السير لإجمالي المركبات غير المرخصة.
وسأل العرموطي عن أعداد السيارات والمركبات المختلفة -شاحنات وحافلات وآليات- التي لم تجدد ترخيصها حتى تاريخه، والأسباب التي تحول دون تجديد الترخيص.
كما سأل العرموطي عن مجموع قيم مخالفات السير لإجمالي المركبات غير المرخصة.
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