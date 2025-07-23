إطلاق تقرير أداء شركات المياه في الأردن لعام 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت سلطة المياه/إدارة التخطيط والإدارة (PMD)/ وحدة مراقبة أداء شركات المياه (UPMU) تقرير مراقبة أداء شركات المياه في الأردن للعام 2023، بدعم من التعاون الألماني (GIZ)، والذي يشكّل محطة سنوية مهمة لتقييم أداء قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، ويعكس التزام قطاع المياه بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



ويُعد التقرير أداة مرجعية لصنّاع القرار في القطاع، حيث يُقدّم تحليلاً مفصلاً لأداء شركات المياه الثلاث العاملة في المملكة وهي: شركة مياهنا، شركة مياه العقبة، وشركة مياه اليرموك، ويُسلّط الضوء على النجاحات والتحديات التي واجهتها هذه الشركات خلال عام 2023، مع تقديم مقارنات مفيدة تستند إلى معايير مهنية تم تطويرها خصيصًا لهذا الغرض وحسب المعايير الدولية.



وفي كلمة له بمناسبة إصدار التقرير، أكد وزير المياه والري، معالي المهندس رائد أبو السعود، أن هذا التقرير يُجسد التزام الوزارة بمواصلة تطوير القطاع ورفع كفاءته في ظل التحديات المائية المتفاقمة التي تواجه الأردن، وعلى رأسها شح الموارد وزيادة الطلب نتيجة للنمو السكاني والتغيرات المناخية، وأضاف أن التحسين المستمر في الأداء التشغيلي والمالي وجودة الخدمة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المتابعة الدقيقة والمبنية على البيانات موثوقة.



ويُبرز التقرير تطورات مهمة في مجالات جودة المياه، وكفاءة توزيعها، واستجابة الشركات لشكاوى المشتركين، إلى جانب جهود تحسين كفاءة الطاقة وخفض كلف التشغيل، وذلك ضمن إطار عام يسعى إلى ضمان استدامة الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وعدالة. كما أشار إلى أهمية دور الشركات في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز مراقبة مصادر المياه الجوفية، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للاستدامة البيئية.



وأشاد التقرير بالدعم المستمر من شركاء التنمية، لا سيما الجانب الألماني، والذي ساهم بشكل فاعل في تعزيز قدرات وحدة UPMU واستمرار عملها كجهاز رقابي مستقل يدعم تطوير السياسات والبرامج المؤسسية في قطاع المياه.



يُذكر أن التقرير يُعد مرجعًا موثوقًا للجهات الرسمية والمانحة والمختصين في قطاع المياه، ويُسهم في توجيه الاستثمارات والبرامج الإصلاحية، بما يعزز من مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات المستقبلية