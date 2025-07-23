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حادث سير على طريق المطار

حادث سير على طريق المطار

2025-07-23 03:08:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسبب حادث تدهور مركبة بأثر مروري على مخرج محطة المناصير على طريق المطار .

وقالت ادارة السير المركزية ان كوادرها في الموقع للمتابعة وارشاد السائقين .

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