الأردن يرفع القيود عن استيراد الدواجن من البرازيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف مساعد الأمين العام لشؤون الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، مصباح الطراونة، عن رفع الوزارة للقيود التي فُرضت سابقًا على استيراد لحوم الدواجن من البرازيل، بعد زوال خطر إنفلونزا الطيور.



وقال الطراونة ، الأربعاء، إن الأردن كان قد فرض قيودًا على واردات لحوم الدجاج البرازيلية في شهر حزيران الماضي، بعد اكتشاف حالة من إنفلونزا الطيور.



وأشار إلى أن الأردن يستورد ما معدله بين 8 - 10 آلاف طن من الدجاج المجمد سنويًا من البرازيل، مضيفًا أن غالبية هذه الكميات تُستخدم في المطاعم المحلية.



وبين أن فرق الوزارة الفنية تتابع من كثب تطورات الوضع الصحي في الدول المصدّرة للمنتجات الحيوانية، مشددا على أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات ضرورية لحماية الصحة العامة والقطاع الزراعي.