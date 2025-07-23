  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأردن يرفع القيود عن استيراد الدواجن من البرازيل

الأردن يرفع القيود عن استيراد الدواجن من البرازيل

2025-07-23 03:08:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف مساعد الأمين العام لشؤون الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، مصباح الطراونة، عن رفع الوزارة للقيود التي فُرضت سابقًا على استيراد لحوم الدواجن من البرازيل، بعد زوال خطر إنفلونزا الطيور.


وقال الطراونة ، الأربعاء، إن الأردن كان قد فرض قيودًا على واردات لحوم الدجاج البرازيلية في شهر حزيران الماضي، بعد اكتشاف حالة من إنفلونزا الطيور.


وأشار إلى أن الأردن يستورد ما معدله بين 8 - 10 آلاف طن من الدجاج المجمد سنويًا من البرازيل، مضيفًا أن غالبية هذه الكميات تُستخدم في المطاعم المحلية.


وبين أن فرق الوزارة الفنية تتابع من كثب تطورات الوضع الصحي في الدول المصدّرة للمنتجات الحيوانية، مشددا على أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات ضرورية لحماية الصحة العامة والقطاع الزراعي.

MENAFN23072025000208011052ID1109835401

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث