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شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في خان يونس

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في خان يونس

2025-07-23 03:08:12
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة عدد آخر جراء قصف شنته مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

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