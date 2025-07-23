بمشاركة 35 دولة... مهرجان جرش في دورته الـ39 ينطلق اليوم

MENAFN - Amman Net) >تنطلق الأربعاء، الدورة الـ39 لمهرجان جرش للثقافة والفنون التي تحمل هذا العام شعار "هنا الأردن... ومجده مستمر"، بمشاركة مغنين وفرق موسيقية محلية وأجنبية، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني.

ويقام المهرجان بشكل رئيسي على مسارح مدينة جرش الأثرية من 23 تموز إلى 2 آب المقبل، ويتتخلّل البرنامج حفلات لمغنّين أردنيين وعرب، بينهم ميادة الحناوي وأصالة نصري وأحلام ونور مهنا وملحم زين وعمر العبداللات وناصيف زيتون وجوزيف عطية وخالد عبد الرحمن ومحمد حماقي ونداء شرارة وديانا كرزون وعيسى السقار.

واختارت إدارة المهرجان "صوت الأردن" الفنان عمر العبداللات، ليكون نجم حفل افتتاح الدورة الحالية ليلة الأربعاء، وذلك بمثابة تكريم لمسيرته الفنية، والمشوار الفني الكبير الذي حققه خلال مسيرته، فهو الذي تقدم بالأغنية الأردنية إلى الأمام فارضا حضورها على ساحة الغناء العربي.

فعاليات فنية وثقافية

ويَشهد المسرح الشمالي فعاليات لفرق أردنية، منها نايا النسائية، وجدَل، وأوكتاف، وأوستراد، وتيار من فلسطين، وتوت أرض من سوريا، وكورال هارموني من مصر، بالإضافة إلى مشاركة الفنان عزيز مرقة، وليلة أردنية لنقابة الفنانين الأردنيين.

وتقام على مسرح الساحة الرئيسة مجموعة فعاليات من الجزائر ومصر والعراق وسلطنة عمان والسعودية والسودان وهولندا وإسبانيا واليونان وجورجيا وبولندا وقبرص وأذربيجان والفلبين وكوريا والهند والصين ورواندا.

بدوره، قال المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي في مؤتمر صحفي: إن "مهرجان هذا العام سيشهد أكثر من 235 فعالية فنية وثقافية وأدبية بمشاركة 35 دولة عربية وأجنبية، تُقام في قلب مدينة جرش الأثرية وخارجها".

وتشارك في المهرجان فرق شعبية وفلكلورية أردنية وعربية وأجنبية وتتخلله أمسيات شعرية بمشاركة 140 شاعرًا وبرامج ثقافية متنوعة تجمع كتّابا وشعراء وروائيين ومسرحيين أردنيين وعربًا.

وتتضمن فعاليات المهرجان برنامج "بشاير جرش" في نسخته الثانية عشرة، ويشمل فن الكاريكاتور، والفن التشكيلي، والخط العربي، ويوم القصة، ويوم الشعر، بإشراف الكاتب رمزي الغزوي.

حسّان: مهرجان جرش مهم لاقتصاد المحافظة

وقال رئيس الوزراء جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة جرش الثلاثاء، إن مهرجان جرش مهم لاقتصاد المحافظة ولقطاع السياحة في الأردن الذي تعمل الحكومة بكل قدراتها ووسائلها على دعمه وتعزيزه رغم الظروف الإقليمية المحيطة، مؤكدا أن الفعاليات والمهرجانات الفنية ضرورة وداعم للقطاع السياحي في الدول.

وأضاف حسان، أن فعاليات مهرجان جرش ستنطلق الأربعاء، متأملا أن يكون هذا العام أكثر تميزاً وحضوراً عن كل السنوات السابقة، فهو أحد أبرز المهرجانات العربية.

وأشار حسان إلى أنه خلال الفترة الماضية احتفل الأردن بمناسبات وطنية عديدة، كيوم العلم وعيد الاستقلال وبتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم.

وأضاف، "سنستمر بالاحتفال بإنجازاتنا وبشعبنا وبلدنا وبحضارتنا وبقوتنا وبمنعتنا، وسيكون ذلك موضع فخر لكل مواطن أردني مخلص، فنحن نفتخر بشعبنا وبعروبتنا وبأردنيتنا".

وقال وزير الثقافة رئيس اللجنة العليا للمهرجان مصطفى الرواشدة، إن "تواصل المهرجان على مدى 4 عقود يعبر عن الاستقرار والأمن الذي ينعم به الأردن، ويؤكد الأساس المتين الذي قامت عليه مفردات المهرجان بالالتزام بالثقافة والفن الجاد، النابع من التراث الأصيل والمنفتح على الإنسانية، كما يمثل عنوانا وطنيا ونافذة مشرعة على العالمية وجسرًا للتواصل مع الشعوب".