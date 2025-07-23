نجل بايدن يهاجم نتنياهو: وحش يهدّد يهود العالم.. وغزة ستطارد إسرائيل جيلاً بعد جيل

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن / PNN - وجّه هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محمّلًا إياه مسؤولية تعريض اليهود في أنحاء العالم للخطر نتيجة سياساته.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة“جيروزاليم بوست”، قال بايدن:“اليهود أصبحوا أقل أمانًا عالميًا بسبب سياسات نتنياهو. ما يحدث هو أن اليهود في جميع أنحاء العالم يُعتبرون ذوي صلة بالأفعال المروعة لنتنياهو”.

هانتر بايدن: نتنياهو كان مخطئًا في كل مرة، إنه الفتى الذي ادعى وجود ذئب (إنذار كاذب)، ويومًا ما سيأتي الذئب الحقيقي

وأضاف موضحًا: “الناس يربطون جميع اليهود بأفعال نتنياهو، وهذه مشكلة”.

وأكد أن الكثير من اليهود، وخصوصًا خارج إسرائيل، لا يؤيدون سياسات نتنياهو، لكنهم مع ذلك يتعرضون للاستهداف بسببها.

وسلط بايدن الضوء على الثغرات الأمنية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، متسائلًا: “إذا كان الموساد يمتلك خطط دفاع ضد هجوم 7 أكتوبر قبل عام من حدوثه، فلماذا لم يكن مستعدًا؟ لماذا لم يكن هناك جنود في جنوب إسرائيل، حيث وقعت الهجمات، لمدة تصل إلى 7-12 ساعة؟”.

وانتقد الرد العسكري الإسرائيلي على غزة، معتبرًا أنه سيقود إلى مزيد من التصعيد، حيث قال: “بغض النظر عمّا تفعله، إلا إذا قتلت كل شخص في غزة الآن، سيكون هناك جيل بعد جيل سيطارد إسرائيل والولايات المتحدة مطاردة مبررة”.

ووصف بايدن فكرة إخضاع غزة عبر القصف بأنها غير مجدية، مشيرًا بسخرية إلى تصريح سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن“تحويل غزة إلى ملعب غولف”.

واتّهم نتنياهو باستغلال التهديد الإيراني لأغراض سياسية، قائلاً:“نتنياهو كان مخطئًا في كل مرة، إنه الفتى الذي ادعى وجود ذئب (إنذار كاذب)، ويومًا ما سيأتي الذئب الحقيقي”.

وأشار إلى أن تحذيرات نتنياهو بشأن التهديد النووي الإيراني تعود إلى عام 1996.

وفي سياق آخر، هاجم بايدن تجاهل نتنياهو لقضية الأسرى، قائلاً:“لم يقل كلمة واحدة عن الرهائن الذين يرفض التفاوض للإفراج عنهم”، بينما يركّز على قضايا شخصية، مثل حفل زفاف ابنه الملغى، واصفًا إياه بـ”الوحش”.

وأكد هانتر بايدن أن انتقاداته تستهدف نتنياهو شخصيًا وليست موجهة ضد دولة إسرائيل، حيث قال:“أنا أؤيد إسرائيل، وأؤيد بالتأكيد زوجتي اليهودية وابني اليهودي، وأؤمن بحق دولة إسرائيل في الوجود بسلام وازدهار”.

بايدن: أنا مؤمن إيمانًا راسخًا بحق دولة إسرائيل في الوجود، لكنني مؤمن أيضًا بحق دولة فلسطين في الوجود. حل الدولتين هو السبيل الواقعي الوحيد للمضي قدمًا

كما رفض فكرة الترحيل الجماعي للفلسطينيين واعتبرها غير واقعية، مضيفًا:“لا يوجد شريك إقليمي واحد قادر على التعامل مع الترحيل الجماعي للفلسطينيين؛ مصر، الأردن، سوريا، لا أحد منهم سيقبل بوجود هؤلاء السكان”.

واستشهد بالتجربة اللبنانية كمثال على التداعيات طويلة الأمد لتهجير اللاجئين الفلسطينيين، قائلاً:“لقد زعزعت تجربة لبنان مع اللاجئين الفلسطينيين استقراره تمامًا. استقر اللاجئون الفلسطينيون في بيروت، ولم تعد بيروت كما كانت في أي وقت مضى. لم يعد لبنان كما كان في أي وقت مضى”.

وأضاف في السياق نفسه:“لدينا وضع يريد فيه الجميع حماية الفلسطينيين، ولكن لا أحد يريد أن يأخذ الفلسطينيين إليه”.

ورغم لهجته الانتقادية الحادة، جدّد بايدن دعمه لحل الدولتين، مؤكداً:“أنا مؤمن إيمانًا راسخًا بحق دولة إسرائيل في الوجود، لكنني مؤمن أيضًا بحق دولة فلسطين في الوجود. حل الدولتين هو السبيل الواقعي الوحيد للمضي قدمًا”.