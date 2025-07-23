أكثر من 100 منظمة إنسانية عالمية تطالب بالتحرك الفوري لفتح المعابر مع قطاع غزة وانهاء الحصار

MENAFN - Palestine News Network ) غزة / PNN - طالبت أكثر من 100 منظمة إنسانية عالمية الحكومات حول العالم بالتحرك الفوري لفتح جميع المعابر البرية مع قطاع غزة، واستعادة التدفق الكامل للغذاء والمياه النظيفة، والإمدادات الطبية، ومستلزمات الإيواء والوقود عبر آلية مبدئية، تقودها الأمم المتحدة، وإنهاء الحصار، والموافقة على وقف إطلاق نار فوري، وذلك بعد مرور شهرين بالتمام على بدء عمل مخطط "مؤسسة غزة الإنسانية" الخاضعة لسيطرة الحكومة الإسرائيلية.

وقالت المنظمات الإنسانية، في بيان مشترك، صدر اليوم الأربعاء، إن عمال الإغاثة أنفسهم أصبحوا يقفون في طوابير الطعام، معرضين لخطر إطلاق النار فقط لإطعام أسرهم، بينما يتسبب حصار الحكومة الإسرائيلية في تجويع سكان غزة.

وتشهد هذه المنظمات تدهور صحة زملائها وشركائها أمام أعينهم مع نفاد الإمدادات تمامًا.

ويتحدث أحد ممثلي الوكالات: " السؤال الذي يتكرر كل صباح، في غزة: هل سأتمكن من تناول الطعام اليوم؟".

وتشير في بيانها إلى أن حدوث المجازر في مواقع توزيع الطعام بغزة أصبح بشكل شبه يومي. ووفقًا للأمم المتحدة، حتى 13 تموز، "تم قتل 875 فلسطينيًا أثناء بحثهم عن الطعام، بينهم 201 شخص على طرق المساعدات والباقي في نقاط التوزيع، وتم جرح الآلاف.

في الوقت نفسه، هجّرت القوات الإسرائيلية قسرًا ما يقارب 2 مليون فلسطيني أصابهم الإنهاك، مع صدور آخر أمر بالإخلاء الجماعي في 20 تموز، مما حصر السكان في أقل من 12% من مساحة غزة.

وقد حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن الظروف الحالية تجعل العمليات غير قابلة للاستمرار. إن استخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين يُعد جريمة حرب.

وتقول هذه المنظمات، إن الأطنان من الغذاء والمياه النظيفة والإمدادات الطبية ومواد الإيواء والوقود تتكدس في المخازن خارج غزة وفي داخلها أيضا دون توزيعها، حيث يتم منعها من الوصول إليها أو إيصالها.

وأكدت أن القيود والتأخيرات والتجزئة المفروضة من قبل الحكومة الإسرائيلية ضمن حصارها الكامل، خلّقت حالة من الفوضى والجوع والموت.

وتحدث عامل إغاثة يقدم الدعم النفسي عن التأثير المدمر على الأطفال: "الأطفال يقولون لآبائهم إنهم يريدون الذهاب إلى الجنة، لأن الجنة فيها طعام على الأقل."

وتضيف: يُبلغ الأطباء عن معدلات غير مسبوقة من سوء التغذية الحاد، خاصة بين الأطفال وكبار السن، وتنتشر أمراض، مثل: الإسهال الحاد، الأسواق فارغة، القمامة تتراكم، والكبار يتساقطون في الشوارع من الجوع والجفاف، ولا يتجاوز متوسط عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة 28 شاحنة يوميًا، وهو عدد غير كافٍ لأكثر من مليوني شخص، كثير منهم لم يتلق أي مساعدة منذ أسابيع.

وشددت على أن النظام الإنساني الذي تقوده الأمم المتحدة لم يفشل، بل تم منعه من العمل، إذ تمتلك الوكالات الإنسانية القدرة والإمدادات للاستجابة على نطاق واسع، ولكن لا يمكننا الوصول إلى المحتاجين بما في ذلك فرقنا المتعبة والجائعة بسبب منع الوصول.

وتابعت في بيانها: في 10 تموز، أعلنت إسرائيل والاتحاد الأوروبي عن خطوات لتوسيع نطاق المساعدات، لكن هذه الوعود بـ "التقدم" تبدو جوفاء في ظل غياب أي تغيير حقيقي على الأرض، فكل يوم يمر دون تدفق مستمر للمساعدات يعني مزيدًا من الوفيات، نتيجة أمراض يمكن الوقاية منها، والأطفال يجوعون في انتظار وعود لا تتحقق.

وأوضحت أن الفلسطينيين يعيشون في حلقة من الأمل والانكسار، وينتظرون المساعدات ووقف إطلاق النار، ليستيقظوا على ظروف أسوأ، وليس العذاب جسديًا فحسب، بل نفسي أيضًا، فالبقاء أصبح يُلوَّح كسراب بعيد، ولا يمكن للنظام الإنساني أن يعمل على أساس وعود كاذبة، ولا يستطيع العاملون الإنسانيون العمل في جداول متغيرة أو انتظار التزامات سياسية تفشل في توفير الوصول اليها .

وأكدت على ضرورة أن تتوقف الحكومات عن انتظار الإذن للتحرك، فلا يمكننا الاستمرار في التعلق بأمل أن الترتيبات الحالية ستنجح، فقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة، وهي: المطالبة بوقف إطلاق نار فوري ودائم؛ رفع جميع القيود البيروقراطية والإدارية؛ فتح جميع المعابر البرية؛ ضمان الوصول إلى جميع أنحاء غزة؛ رفض نماذج التوزيع الخاضعة للسيطرة العسكرية؛ استعادة آلية إنسانية مبدئية تقودها الأمم المتحدة، ومواصلة تمويل المنظمات الإنسانية المحايدة والمبدئية. يجب على الدول اتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء الحصار، مثل وقف نقل الأسلحة والذخيرة.

ونوهت إلى أن الترتيبات المجزأة واللفتات الرمزية، مثل: الانزال الجوي أو صفقات المساعدات المعيبة، ليست سوى غطاء للتقاعس عن العمل، ولا يمكنها أن تحل محل الالتزامات القانونية والأخلاقية للدول في حماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات بشكل فعّال، يمكن للدول ويجب عليها إنقاذ الأرواح قبل ذهاب من يمكن إنقاذه.

وفيما يلي قائمة بالمؤسسات الموقعة على البيان:

Signatories:

1. American Friends Service Committee (AFSC)

2. A.M. Qattan Foundation

3. A New Policy

4. ACT Alliance

5. Action Against Hunger (ACF)

6. Action for Humanity

7. ActionAid International

8. American Baptist Churches Palestine Justice Network

9. Amnesty International

10. Asamblea de Cooperación por la Paz

11. Associazione Cooperazione e Solidarietà (ACS)

12. Bystanders No More

13. Campain

14. CARE

15. Caritas Germany

16. Caritas Internationalis

17. Caritas Jerusalem

18. Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD)

19. Center for Mind-Body Medicine (CMBM)

20. CESVI Fondazione

21. Children Not Numbers

22. Christian Aid

23. Churches for Middle East Peace (CMEP)

24. CIDSE- International Family of Catholic Social Justice Organisations

25. Cooperazione Internazionale Sud Sud (CISS)

26. Council for Arab‐British Understanding (CAABU)

27. DanChurchAid (DCA)

28. Danish Refugee Council (DRC)

29. Doctors against Genocide

30. Episcopal Peace Fellowship

31. EuroMed Rights

32. Friends Committee on National Legislation (FCNL)

33. Forum Ziviler Friedensdienst e.V.

34. Gender Action for Peace and Security

35. Global Legal Action Network (GLAN)

36. Global Witness

37. Health Workers 4 Palestine

38. HelpAge International

39. Humanity & Inclusion (HI)

40. Humanity First UK

41. Indiana Center for Middle East Peace

42. Insecurity Insight

43. International Media Support

44. International NGO Safety Organisation

45. Islamic Relief

46. Jahalin Solidarity

47. Japan International Volunteer Center (JVC)

48. Kenya Association of Muslim Medical Professionals (KAMMP)

49. Kvinna till Kvinna Foundation

50. MedGlobal

51. Medico International

52. Medico International Switzerland (medico international schweiz)

53. Medical Aid for Palestinians (MAP)

54. Mennonite Central Committee (MCC)

55. Médecins Sans Frontières (MSF)

56. Médecins du Monde France

57. Médecins du Monde Spain

58. Médecins du Monde Switzerland

59. Mercy Corps

60. Middle East Children's Alliance (MECA)

61. Movement for Peace (MPDL)

62. Muslim Aid

63. National Justice and Peace Network in England and Wales

64. Nonviolence International

65. Norwegian Aid Committee (NORWAC)

66. Norwegian Church Aid (NCA)

67. Norwegian People's Aid (NPA)

68. Norwegian Refugee Council (NRC)

69. Oxfam International

70. Pax Christi England and Wales

71. Pax Christi International

72. Pax Christi Merseyside

73. Pax Christi USA

74. Pal Law Commission

75. Palestinian American Medical Association

76. Palestinian Children's Relief Fund (PCRF)

77. Palestinian Medical Relief Society (PMRS)

78. Peace Direct

79. Peace Winds

80. Pediatricians for Palestine

81. People in Need

82. Plan International

83. Première Urgence Internationale (PUI)

84. Progettomondo

85. Project HOPE

86. Quaker Palestine Israel Network

87. Rebuilding Alliance

88. Refugees International

89. Saferworld

90. Sabeel‐Kairos UK

91. Save the Children (SCI)

92. Scottish Catholic International Aid Fund

93. Solidarités International

94. Støtteforeningen Det Danske Hus i Palæstina

95. Swiss Church Aid (HEKS/EPER)

96. Terre des Hommes Italia

97. Terre des Hommes Lausanne

98. Terre des Hommes Nederland

99. The Borgen Project

100. The Center for Mind-Body Medicine (CMBM)

101. The Glia Project

102. The Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P)

103. The International Development and Relief Foundation

104. The Institute for the Understanding of Anti‐Palestinian Racism

105. Un Ponte Per (UPP)

106. United Against Inhumanity (UAI)

107. War Child Alliance

108. War Child UK

109. War on Want

110. Weltfriedensdienst e.V.

111. Welthungerhilfe (WHH)