أكثر من 100 منظمة إنسانية عالمية تطالب بالتحرك الفوري لفتح المعابر مع قطاع غزة وانهاء الحصار

أكثر من 100 منظمة إنسانية عالمية تطالب بالتحرك الفوري لفتح المعابر مع قطاع غزة وانهاء الحصار
وقالت المنظمات الإنسانية، في بيان مشترك، صدر اليوم الأربعاء، إن عمال الإغاثة أنفسهم أصبحوا يقفون في طوابير الطعام، معرضين لخطر إطلاق النار فقط لإطعام أسرهم، بينما يتسبب حصار الحكومة الإسرائيلية في تجويع سكان غزة.
وتشهد هذه المنظمات تدهور صحة زملائها وشركائها أمام أعينهم مع نفاد الإمدادات تمامًا.
ويتحدث أحد ممثلي الوكالات: " السؤال الذي يتكرر كل صباح، في غزة: هل سأتمكن من تناول الطعام اليوم؟".
وتشير في بيانها إلى أن حدوث المجازر في مواقع توزيع الطعام بغزة أصبح بشكل شبه يومي. ووفقًا للأمم المتحدة، حتى 13 تموز، "تم قتل 875 فلسطينيًا أثناء بحثهم عن الطعام، بينهم 201 شخص على طرق المساعدات والباقي في نقاط التوزيع، وتم جرح الآلاف.
في الوقت نفسه، هجّرت القوات الإسرائيلية قسرًا ما يقارب 2 مليون فلسطيني أصابهم الإنهاك، مع صدور آخر أمر بالإخلاء الجماعي في 20 تموز، مما حصر السكان في أقل من 12% من مساحة غزة.
وقد حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن الظروف الحالية تجعل العمليات غير قابلة للاستمرار. إن استخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين يُعد جريمة حرب.
وتقول هذه المنظمات، إن الأطنان من الغذاء والمياه النظيفة والإمدادات الطبية ومواد الإيواء والوقود تتكدس في المخازن خارج غزة وفي داخلها أيضا دون توزيعها، حيث يتم منعها من الوصول إليها أو إيصالها.
وأكدت أن القيود والتأخيرات والتجزئة المفروضة من قبل الحكومة الإسرائيلية ضمن حصارها الكامل، خلّقت حالة من الفوضى والجوع والموت.
وتحدث عامل إغاثة يقدم الدعم النفسي عن التأثير المدمر على الأطفال: "الأطفال يقولون لآبائهم إنهم يريدون الذهاب إلى الجنة، لأن الجنة فيها طعام على الأقل."
وتضيف: يُبلغ الأطباء عن معدلات غير مسبوقة من سوء التغذية الحاد، خاصة بين الأطفال وكبار السن، وتنتشر أمراض، مثل: الإسهال الحاد، الأسواق فارغة، القمامة تتراكم، والكبار يتساقطون في الشوارع من الجوع والجفاف، ولا يتجاوز متوسط عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة 28 شاحنة يوميًا، وهو عدد غير كافٍ لأكثر من مليوني شخص، كثير منهم لم يتلق أي مساعدة منذ أسابيع.
وشددت على أن النظام الإنساني الذي تقوده الأمم المتحدة لم يفشل، بل تم منعه من العمل، إذ تمتلك الوكالات الإنسانية القدرة والإمدادات للاستجابة على نطاق واسع، ولكن لا يمكننا الوصول إلى المحتاجين بما في ذلك فرقنا المتعبة والجائعة بسبب منع الوصول.
وتابعت في بيانها: في 10 تموز، أعلنت إسرائيل والاتحاد الأوروبي عن خطوات لتوسيع نطاق المساعدات، لكن هذه الوعود بـ "التقدم" تبدو جوفاء في ظل غياب أي تغيير حقيقي على الأرض، فكل يوم يمر دون تدفق مستمر للمساعدات يعني مزيدًا من الوفيات، نتيجة أمراض يمكن الوقاية منها، والأطفال يجوعون في انتظار وعود لا تتحقق.
وأوضحت أن الفلسطينيين يعيشون في حلقة من الأمل والانكسار، وينتظرون المساعدات ووقف إطلاق النار، ليستيقظوا على ظروف أسوأ، وليس العذاب جسديًا فحسب، بل نفسي أيضًا، فالبقاء أصبح يُلوَّح كسراب بعيد، ولا يمكن للنظام الإنساني أن يعمل على أساس وعود كاذبة، ولا يستطيع العاملون الإنسانيون العمل في جداول متغيرة أو انتظار التزامات سياسية تفشل في توفير الوصول اليها .
وأكدت على ضرورة أن تتوقف الحكومات عن انتظار الإذن للتحرك، فلا يمكننا الاستمرار في التعلق بأمل أن الترتيبات الحالية ستنجح، فقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة، وهي: المطالبة بوقف إطلاق نار فوري ودائم؛ رفع جميع القيود البيروقراطية والإدارية؛ فتح جميع المعابر البرية؛ ضمان الوصول إلى جميع أنحاء غزة؛ رفض نماذج التوزيع الخاضعة للسيطرة العسكرية؛ استعادة آلية إنسانية مبدئية تقودها الأمم المتحدة، ومواصلة تمويل المنظمات الإنسانية المحايدة والمبدئية. يجب على الدول اتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء الحصار، مثل وقف نقل الأسلحة والذخيرة.
ونوهت إلى أن الترتيبات المجزأة واللفتات الرمزية، مثل: الانزال الجوي أو صفقات المساعدات المعيبة، ليست سوى غطاء للتقاعس عن العمل، ولا يمكنها أن تحل محل الالتزامات القانونية والأخلاقية للدول في حماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات بشكل فعّال، يمكن للدول ويجب عليها إنقاذ الأرواح قبل ذهاب من يمكن إنقاذه.
وفيما يلي قائمة بالمؤسسات الموقعة على البيان:
Signatories:
1. American Friends Service Committee (AFSC)
2. A.M. Qattan Foundation
3. A New Policy
4. ACT Alliance
5. Action Against Hunger (ACF)
6. Action for Humanity
7. ActionAid International
8. American Baptist Churches Palestine Justice Network
9. Amnesty International
10. Asamblea de Cooperación por la Paz
11. Associazione Cooperazione e Solidarietà (ACS)
12. Bystanders No More
13. Campain
14. CARE
15. Caritas Germany
16. Caritas Internationalis
17. Caritas Jerusalem
18. Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD)
19. Center for Mind-Body Medicine (CMBM)
20. CESVI Fondazione
21. Children Not Numbers
22. Christian Aid
23. Churches for Middle East Peace (CMEP)
24. CIDSE- International Family of Catholic Social Justice Organisations
25. Cooperazione Internazionale Sud Sud (CISS)
26. Council for Arab‐British Understanding (CAABU)
27. DanChurchAid (DCA)
28. Danish Refugee Council (DRC)
29. Doctors against Genocide
30. Episcopal Peace Fellowship
31. EuroMed Rights
32. Friends Committee on National Legislation (FCNL)
33. Forum Ziviler Friedensdienst e.V.
34. Gender Action for Peace and Security
35. Global Legal Action Network (GLAN)
36. Global Witness
37. Health Workers 4 Palestine
38. HelpAge International
39. Humanity & Inclusion (HI)
40. Humanity First UK
41. Indiana Center for Middle East Peace
42. Insecurity Insight
43. International Media Support
44. International NGO Safety Organisation
45. Islamic Relief
46. Jahalin Solidarity
47. Japan International Volunteer Center (JVC)
48. Kenya Association of Muslim Medical Professionals (KAMMP)
49. Kvinna till Kvinna Foundation
50. MedGlobal
51. Medico International
52. Medico International Switzerland (medico international schweiz)
53. Medical Aid for Palestinians (MAP)
54. Mennonite Central Committee (MCC)
55. Médecins Sans Frontières (MSF)
56. Médecins du Monde France
57. Médecins du Monde Spain
58. Médecins du Monde Switzerland
59. Mercy Corps
60. Middle East Children's Alliance (MECA)
61. Movement for Peace (MPDL)
62. Muslim Aid
63. National Justice and Peace Network in England and Wales
64. Nonviolence International
65. Norwegian Aid Committee (NORWAC)
66. Norwegian Church Aid (NCA)
67. Norwegian People's Aid (NPA)
68. Norwegian Refugee Council (NRC)
69. Oxfam International
70. Pax Christi England and Wales
71. Pax Christi International
72. Pax Christi Merseyside
73. Pax Christi USA
74. Pal Law Commission
75. Palestinian American Medical Association
76. Palestinian Children's Relief Fund (PCRF)
77. Palestinian Medical Relief Society (PMRS)
78. Peace Direct
79. Peace Winds
80. Pediatricians for Palestine
81. People in Need
82. Plan International
83. Première Urgence Internationale (PUI)
84. Progettomondo
85. Project HOPE
86. Quaker Palestine Israel Network
87. Rebuilding Alliance
88. Refugees International
89. Saferworld
90. Sabeel‐Kairos UK
91. Save the Children (SCI)
92. Scottish Catholic International Aid Fund
93. Solidarités International
94. Støtteforeningen Det Danske Hus i Palæstina
95. Swiss Church Aid (HEKS/EPER)
96. Terre des Hommes Italia
97. Terre des Hommes Lausanne
98. Terre des Hommes Nederland
99. The Borgen Project
100. The Center for Mind-Body Medicine (CMBM)
101. The Glia Project
102. The Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P)
103. The International Development and Relief Foundation
104. The Institute for the Understanding of Anti‐Palestinian Racism
105. Un Ponte Per (UPP)
106. United Against Inhumanity (UAI)
107. War Child Alliance
108. War Child UK
109. War on Want
110. Weltfriedensdienst e.V.
111. Welthungerhilfe (WHH)
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