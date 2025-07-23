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الاحتلال يهدم خياما وبركسات في المغير

الاحتلال يهدم خياما وبركسات في المغير

2025-07-23 03:07:50
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربع خيام، وثلاثة بركسات، في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وقال نائب رئيس المجلس القروي في المغير مرزوق أبو نعيم ، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة الخلايل، جنوب القرية، وهدمت الخيام والبركسات الزراعية التي تعود للمواطنين عمار خالد أبو عليا، وراجح سليمان نصر، وسليمان نصر أبو عليا، وناجي سالم أبو عليا، ومأمون خالد أبو عليا، وأيهم رزق أبو نعيم.

وتتعرض قرية المغير لاقتحامات واعتداءات شبه يومية من قوات الاحتلال والمستعمرين.

وكان مستعمرون قد أحرقوا قبل شهرين أرضا تتجاوز مساحتها 200 متر في منطقة سهل "مرج سيع" بين قريتي المغير وأبو فلاح، بحماية من قوات الاحتلال.

ويهاجم المستعمرون منطقة السهل باستمرار، ويحرقون أراضي المواطنين وممتلكاتهم ويخربونها، واعتداءاتهم في تصاعد مستمر، خاصة بعد إقامتهم بؤرة استعمارية في المنطقة مؤخرا.

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