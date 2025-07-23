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الرئيس التونسي: الشرعية الدولية تتهاوى في ظل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

الرئيس التونسي: الشرعية الدولية تتهاوى في ظل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

2025-07-23 03:07:50
(MENAFN- Palestine News Network ) تونس / PNN - قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن الشرعية الدولية تتهاوى يوما بعد يوم، في ظل ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.

وشدد خلال لقائه مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط وإفريقيا مسعد بولس في العاصمة تونس، على أن ما يرتكبه الاحتلال غير مقبول على الإطلاق وجريمة ضد الإنسانية، كما أن الشرعية الدولية لم يعد لها أي معنى بالنظر إلى المآسي التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة إلى جانب القصف اليومي.

وعرض سعيّد، على المستشار الأميركي صورا وصفها بـ"الصادمة" لرضع وأطفال من ضحايا المجاعة في غزة، يحتضرون بسبب العطش والجوع، قائلا "إنها صور تعبر عن وحشية الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الغاشمة لإبادة الشعب الفلسطيني، حرب هدفها أن يستبطن الفلسطينيون الهزيمة لكن الشعوب الحرة لن تقبل بالهزيمة أبدا".

وأكد على حق شعبنا في تقرير مصيره، داعيا إلى وضع حد للجرائم المرتكبة في فلسطين، واتخاذ قرارات جريئة تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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