الرئيس التونسي: الشرعية الدولية تتهاوى في ظل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

الرئيس التونسي: الشرعية الدولية تتهاوى في ظل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني
وشدد خلال لقائه مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط وإفريقيا مسعد بولس في العاصمة تونس، على أن ما يرتكبه الاحتلال غير مقبول على الإطلاق وجريمة ضد الإنسانية، كما أن الشرعية الدولية لم يعد لها أي معنى بالنظر إلى المآسي التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة إلى جانب القصف اليومي.
وعرض سعيّد، على المستشار الأميركي صورا وصفها بـ"الصادمة" لرضع وأطفال من ضحايا المجاعة في غزة، يحتضرون بسبب العطش والجوع، قائلا "إنها صور تعبر عن وحشية الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الغاشمة لإبادة الشعب الفلسطيني، حرب هدفها أن يستبطن الفلسطينيون الهزيمة لكن الشعوب الحرة لن تقبل بالهزيمة أبدا".
وأكد على حق شعبنا في تقرير مصيره، داعيا إلى وضع حد للجرائم المرتكبة في فلسطين، واتخاذ قرارات جريئة تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
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