“حملوا أكياس الطحين”.. إسرائيليون يتظاهرون وسط تل أبيب تنديدا بسياسة حكومتهم لتجويع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- في مشهد لافت، شهدت تل أبيب مظاهرة احتجاجية، أمس الثلاثاء، على سياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، تحت شعار“مسيرة الطحين”.

وطافت المسيرة الاحتجاجية شوارع تل أبيب، تندد بتجويع قطاع غزة، وتطالب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.

ورفع المتظاهرون شعارات وصفت التجويع بأنه“جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”، كما عبَّر المشاركون عن تضامنهم مع سكان غزة، واعتبروا أن ما يجري هو“جريمة متعمدة لقتل الفلسطينيين”.

المسيرة، التي شارك فيها يهود وعرب من قوى يسارية، وهي الأولى من نوعها، رفعت لافتات بالعربية والعبرية والإنجليزية، تقول“نقف ضد التجويع في غزة” و”لا تفقدوا تعاطفكم”.

وحمل المتظاهرون صورا لأطفال في غزة تعرَّضوا للهزال الشديد بسب النقص الحاد في الطعام، وأكياسا من الطحين للتعبير عن تضامنهم مع أهل غزة الذين لا يجدون خبزا يسدون به جوعهم.

وتساءل أحد المتحدثين في المسيرة“ما الذي يجب أن نشعر به كإسرائيليين حين نرى أما تدفن أبناءها أحياء في غزة، وحين يخبروننا أنهم يقومون بذلك من أجل أمننا؟”.

ومضى متسائلا“ما الذي نشعر به حين يقولون إنهم يفعلون ذلك من أجل إعادة المخطوفين (الأسرى الإسرائيلين في غزة)، وهذا ما نسمعه من سنة أو سنتين؟ بماذا نشعر عندما يرسلون أبناءنا لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؟ وما شعورنا عندما ترى جنديا آخر يُقتل في هذه الحرب؟”.

وتابع قائلا“لم يعد أمامنا خيار سوى أن نكشف هذا الواقع وهذه الحقائق أمام كل إنسان في إسرائيل“.