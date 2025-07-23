كاتس: نقترب من تحقيق أهداف الحرب وعلينا حسم المعارك في غزة واليمن

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب / PNN - قال وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء أمس الثلاثاء، إن إسرائيل "في أقرب نقطة لتحقيق أهداف الحرب"، مشدّدًا على ضرورة "الحسم الكامل" في قطاع غزة واليمن.

واعتبر أن ذلك يأتي في إطار السياسة الهجومية التي طبقتها إسرائيل في إيران ولبنان وسورية، بحسب ما ورد في بيان أعقب جلسة تقييم عقدها مع قادة الأجهزة الأمنية.

وجاء في البيان أن كاتس عقد جلسة "تقييم متعدد الجبهات" بمشاركة رئيس أركان الجيش إيال زامير، ونائبه، ورؤساء شُعب العمليات والاستخبارات والتخطيط، وقادة من الموساد والشاباك، وتناول الاجتماع "صورة الوضع الأمنية المحدثة في الشرق الأوسط".

وأضاف كاتس أن هناك احتمالًا لتجدد المواجهة مع إيران، مشددا على أهمية "الحفاظ على التفوق الجوي والإنجازات" التي تحققت في الحرب الأخيرة، إلى جانب "صياغة خطة إنفاذ فعّالة تضمن عدم تعافي مشاريع إيران النووية والصاروخية".

وأشار إلى أن "الوجود الإسرائيلي في النقاط الإستراتيجية ومناطق الأمن في مختلف الجبهات، بما في ذلك سورية ولبنان، هو ضرورة أمنية لحماية التجمعات الإسرائيلية، وعلى الجيش أن يكون مستعدًا لذلك".

وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، قال كاتس إن "السياسة الهجومية داخل مخيمات اللاجئين شمالي الضفة أثبتت نجاعتها"، وأوعز للجيش بالاستعداد "لتنفيذ عمليات واسعة في مخيمات أخرى إذا تطلب الأمر، في حال تطوّرت بؤر للإرهاب".