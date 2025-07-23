كاتس: نقترب من تحقيق أهداف الحرب وعلينا حسم المعارك في غزة واليمن

كاتس: نقترب من تحقيق أهداف الحرب وعلينا حسم المعارك في غزة واليمن
واعتبر أن ذلك يأتي في إطار السياسة الهجومية التي طبقتها إسرائيل في إيران ولبنان وسورية، بحسب ما ورد في بيان أعقب جلسة تقييم عقدها مع قادة الأجهزة الأمنية.
وجاء في البيان أن كاتس عقد جلسة "تقييم متعدد الجبهات" بمشاركة رئيس أركان الجيش إيال زامير، ونائبه، ورؤساء شُعب العمليات والاستخبارات والتخطيط، وقادة من الموساد والشاباك، وتناول الاجتماع "صورة الوضع الأمنية المحدثة في الشرق الأوسط".
وأضاف كاتس أن هناك احتمالًا لتجدد المواجهة مع إيران، مشددا على أهمية "الحفاظ على التفوق الجوي والإنجازات" التي تحققت في الحرب الأخيرة، إلى جانب "صياغة خطة إنفاذ فعّالة تضمن عدم تعافي مشاريع إيران النووية والصاروخية".
وأشار إلى أن "الوجود الإسرائيلي في النقاط الإستراتيجية ومناطق الأمن في مختلف الجبهات، بما في ذلك سورية ولبنان، هو ضرورة أمنية لحماية التجمعات الإسرائيلية، وعلى الجيش أن يكون مستعدًا لذلك".
وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، قال كاتس إن "السياسة الهجومية داخل مخيمات اللاجئين شمالي الضفة أثبتت نجاعتها"، وأوعز للجيش بالاستعداد "لتنفيذ عمليات واسعة في مخيمات أخرى إذا تطلب الأمر، في حال تطوّرت بؤر للإرهاب".
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