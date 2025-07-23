رسالة من مروان البرغوثي إلى غزة بقلم عيسى قراقع

MENAFN - Palestine News Network ) يا غزة...من زنزانةٍ بلا نافذة،من قيدٍ اعتاد نبض القلب،أكتب لكِ لا بالعزاء،بل بدمٍ لم يجفّ بعد.

أعرف رائحة العزلة،

لكني لم أشتم يومًا ما شُممته من صمت العالم عليكِ.

أعرف كيف يُجلد الجسد،

لكن ما عرفتُه فيكِ: كيف يُجلد وطنٌ بأكمله

على مرأى من "الضمير الدولي"،

الذي نزع ضميره، وتزيّن بالخذلان.

يا غزة،

كلما رأيت خبزك يُنهب،

وصوتك يُقصف،

أفكر:

كيف صارت المجازر مشهدًا يوميًا

لا يهزّ طاولة الأمم؟

كيف صار الجوع لغةً دبلوماسية

يتحدث بها القتلة؟

وكيف يكتب العرب بيانات الحزن

بأحبار النفط؟!



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إنهم لا يقتلونكِ لأنكِ ضعيفة،

بل لأنكِ ترفعين رأسك.

إنهم لا يحاصرونكِ لأنكِ غريبة،

بل لأنكِ الأصل... والجذر...

وآخر ما تبقّى من الكرامة.

تقتلكِ الطائرات، نعم...

لكن الأكثر فتكًا هو خنجر الصمت،

خنجر الخوف،

خنجر "الحياد" الذي صار دينًا جديدًا

يعبد على عتبات القصور.



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أيتها المدينة الجريحة،

لو كان لي أن أصرخ خارج هذه الزنزانة،

لقلت للعالم:

أنتم شهود الزور في جنازة إنسانية،

أنتم قضاةٌ مأجورون لمحكمةٍ بلا عدل،

أنتم تجار الخراب،

تبيعون غزة في كل مؤتمر،

وتشترون صمتها بالدولار.

أما العرب...

فماذا أقول لهم؟

هل أذكّرهم أن الأندلس لم تسقط بالسيف،

بل حين خانت الجيوش نفسها؟

هل أذكّرهم أن القدس لن تتحرر

بقصائد الشعر ولا بخطب الجمعة؟

هل أقول لهم إن وحدة الدم أولى من وحدة القنوات؟



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غزة،

صبرك ليس خضوعًا، بل قمة الإرادة.

وجوعكِ ليس ضعفًا، بل سلاح.

وخرابكِ ليس هزيمة، بل بدايةُ كتابة جديدة

في سفر المقاومة.

لا تنتظريهم،

اصنعي خلاصكِ من رمادك،

وأنتِ أهلٌ له.

وأما أنا...

فلست بعيدًا،

أنا فيكِ كما أنتِ فيّ،

وإن قُيّدتُ بالحديد،

فروحي الآن على أسوارك،

تدافع عنكِ

بفكرٍ لا يُقصف،

وبإيمانٍ لا يُخذَل.