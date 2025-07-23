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رئيسة المفوضية الأوروبية : الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها

رئيسة المفوضية الأوروبية : الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها

2025-07-23 03:07:49
(MENAFN- Palestine News Network ) بروكسل -PNN- صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، بأن الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها.

وكتبت فون دير لاين في منشور على منصة "إكس": "لا يُمكن استهداف المدنيين أبدا. الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها".

وأضافت" "يُكرّر الاتحاد الأوروبي دعوته إلى تدفق المساعدات الإنسانية بحرية وأمان وسرعة. وإلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والإنساني. لقد عانى المدنيون في غزة كثيرًا، ولفترة طويلة. يجب أن يتوقف هذا الآن. على إسرائيل أن تفي بوعودها.

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