رئيسة المفوضية الأوروبية : الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها

رئيسة المفوضية الأوروبية : الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها
وكتبت فون دير لاين في منشور على منصة "إكس": "لا يُمكن استهداف المدنيين أبدا. الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها".
وأضافت" "يُكرّر الاتحاد الأوروبي دعوته إلى تدفق المساعدات الإنسانية بحرية وأمان وسرعة. وإلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والإنساني. لقد عانى المدنيون في غزة كثيرًا، ولفترة طويلة. يجب أن يتوقف هذا الآن. على إسرائيل أن تفي بوعودها.
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