المستشار الألماني يواجه ضغوطا لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) برلين / PNN - يتعرض المستشار الألماني فريدريش ميرتس لضغوط لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل مع دعوة أعضاء في ائتلافه إلى انضمام برلين لبيان صادر عن عشرات الدول الغربية يستنكر“القتل الوحشي” للفلسطينيين.

ويتزعم ميرتس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المنتمي إلى يمين الوسط في ألمانيا. ويتزايد انتقاد المستشار الألماني لإسرائيل، لكن غياب برلين عن البيان المشترك الصدر يوم الاثنين عن الاتحاد الأوروبي و28 دولة غربية كان ملحوظا. وكانت بريطانيا وفرنسا من بين دول الغرب الموقعة على البيان الذي دعا إسرائيل إلى إنهاء الحرب فورا.

واستنكرت الدول في البيان المشترك ما وصفته“بالتدفق غير المنتظم للمساعدات” المقدمة للفلسطينيين في غزة، وقالت إن من“المروع” استشهاد أكثر من 800 مدني في أثناء سعيهم للحصول على المساعدات.

وعبرت ريم العبلي- رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في حكومة ميرتس أمس الثلاثاء، عن استيائها من قرار ألمانيا عدم التوقيع على البيان. والوزيرة عضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر المنتمي ليسار الوسط في الائتلاف الحاكم.

وقالت:“المطالب الواردة في الرسالة الموجهة من 29 شريكا إلى الحكومة الإسرائيلية مفهومة بالنسبة لي. وكنت أتمنى أن تنضم ألمانيا إلى الإشارة التي أرسلها الشركاء”.

وقال ميرتس في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن المجلس الأوروبي أصدر بالفعل إعلانا مشتركا“مطابقا تقريبا في مضمونه لما عبرت عنه الرسالة”.

وكان بيان المجلس الصادر في يونيو/ حزيران قد استنكر الوضع الإنساني المتردي في غزة، لكنه لم يكن مفعما بالمشاعر أو ينتقد إسرائيل بشكل مباشر مثل الرسالة، كما أنه لم يدن المخطط الإسرائيلي لنقل الفلسطينيين إلى ما تسمى“مدينة إنسانية” التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال ميرتس:“كنت من أوائل من قالوا بوضوح تام.. حتى في ألمانيا.. إن الوضع هناك لم يعد مقبولا”، نافيا أي انقسامات داخل ائتلافه بشأن هذه القضية.

ويوم الاثنين، قال إنه تحدث يوم الجمعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأخبره“بشكل واضح وصريح جدا بأننا لا نتفق مع سياسة الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بغزة”.

غير أن امتناع برلين عن التوقيع على البيان جاء بعد أن حرصت ألمانيا على مدى شهور، وبشكل خاص في العلن، على الحد من انتقاداتها للإجراءات الإسرائيلية.

ويقول المسؤولون الألمان إن نهجهم تجاه إسرائيل محكوم بمسؤولية خاصة ناشئة عن إرث المحرقة النازية. وهم يعتقدون أنهم يستطيعون تحقيق نتائج أفضل عبر قنوات دبلوماسية غير معلنة وليس من خلال التصريحات العلنية.

وميرتس هو أحد الزعماء الأوروبيين القلائل الذين عرضوا علنا استضافة نتنياهو دون اعتقاله بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للاشتباه بارتكابه جرائم حرب.

ويقول منتقدو نهج ميرتس، ومنهم شركاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الائتلاف الحكومي، إن إرث المحرقة لا يمكن أن يكون ذريعة لتجاهل الجرائم الإسرائيلية، بل على العكس، يجب أن ينطبق على غزة الآن شعار“لن يتكرر ذلك أبدا” الذي ساد بعد المحرقة.

وقال عضوا البرلمان الألماني عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي أديس أحمدوفيتش ورولف موتسينيش في بيان مشترك“الوضع في غزة كارثي ويمثل هاوية إنسانية”، ودعيا إلى انضمام برلين إلى البيان المشترك.

وأضافا أنه يجب أن تواجه إسرائيل“عواقب واضحة وفورية” منها تعليق الاتفاق الذي يحكم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ووقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتي تستخدم في انتهاك للقانون الدولي.