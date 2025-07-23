مستعمرون يعتدون على منشأة زراعية في السواحرة جنوب شرق القدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس / PNN - اعتدى مستعمرون، اليوم الأربعاء، على منشأة زراعية في بلدة السواحرة جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن مستعمرون اقتحموا منشأة زراعية تعود لعائلة سلامة شقيرات، واعتدوا على الأغنام، ما أدى إلى تشريدها، وحطموا جرارا زراعيا، وكسروا زجاج النوافذ، وأتلفوا محتويات الغرف، بالإضافة إلى تدمير ألواح طاقة شمسية، وكاميرات مراقبة، وسياج يحيط بالمنشأة، وإتلاف كميات من الأعلاف.

وذكرت المحافظة، أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، بل يندرج ضمن سلسلة انتهاكات متصاعدة يتعرض لها المواطنون المقدسيون في المنطقة، حيث سبق أن اعتدى المستعمرون بالضرب على أحد المزارعين قبل أيام، في ظل استمرار الاحتلال في التضييق على الأهالي، وملاحقتهم بالمخالفات، واحتجاز بعضهم أثناء تواجدهم بأراضيهم.

وأكدت أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم من خلال دعمه للمستعمرين وتوفير الحماية لهم والتستر على اعتداءاتهم، مشيرة إلى أن بادية القدس تستهدف بمخططات استعمارية ممنهجة تهدف إلى تهجير سكانها، لكن المواطنين يواصلون صمودهم وتشبثهم بأراضيهم رغم كل محاولات التهجير المتواصلة.