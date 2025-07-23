مستعمرون يعتدون على منشأة زراعية في السواحرة جنوب شرق القدس

مستعمرون يعتدون على منشأة زراعية في السواحرة جنوب شرق القدس
وأفادت محافظة القدس، بأن مستعمرون اقتحموا منشأة زراعية تعود لعائلة سلامة شقيرات، واعتدوا على الأغنام، ما أدى إلى تشريدها، وحطموا جرارا زراعيا، وكسروا زجاج النوافذ، وأتلفوا محتويات الغرف، بالإضافة إلى تدمير ألواح طاقة شمسية، وكاميرات مراقبة، وسياج يحيط بالمنشأة، وإتلاف كميات من الأعلاف.
وذكرت المحافظة، أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، بل يندرج ضمن سلسلة انتهاكات متصاعدة يتعرض لها المواطنون المقدسيون في المنطقة، حيث سبق أن اعتدى المستعمرون بالضرب على أحد المزارعين قبل أيام، في ظل استمرار الاحتلال في التضييق على الأهالي، وملاحقتهم بالمخالفات، واحتجاز بعضهم أثناء تواجدهم بأراضيهم.
وأكدت أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم من خلال دعمه للمستعمرين وتوفير الحماية لهم والتستر على اعتداءاتهم، مشيرة إلى أن بادية القدس تستهدف بمخططات استعمارية ممنهجة تهدف إلى تهجير سكانها، لكن المواطنين يواصلون صمودهم وتشبثهم بأراضيهم رغم كل محاولات التهجير المتواصلة.
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