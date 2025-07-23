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الاحتلال يهدم مغسلة وكراجا لتصليح المركبات في الجبعة جنوب بيت لحم

الاحتلال يهدم مغسلة وكراجا لتصليح المركبات في الجبعة جنوب بيت لحم

2025-07-23 03:07:49
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مغسلة وكراجا لتصليح المركبات في قرية الجبعة جنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعلة، بأن قوة من جيش الاحتلال يرافقها جرافة اقتحمت القرية وتمركزت عند مدخل القرية الغربي، وهدموا مغسلة وكراجا لتصليح المركبات (دهان وميكانيكا) يعودان له، بحجة عدم الترخيص، مشيرا إلى أن الاحتلال أخطره بالهدم قبل نحو شهرين.

وأضاف مشاعلة، أن هناك تخوفات من إقدام قوات الاحتلال على هدم روضة ومتنزه تابعان للمجلس القروي تحت حجج واهية.

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