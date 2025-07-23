غرفتا تجارة الأردن وعمان تدعوان إلى بناء تعاون زراعي بين المملكة وسوريا ولبنان

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عمان 23 تموز (بترا)- دعا رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، إلى بناء تعاون زراعي يجمع المملكة وسوريا ولبنان، باعتباره ركيزة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

وأكد، خلال لقائه وأعضاء من مجلسي إدارة الغرفتين مساء أمس الثلاثاء، رئيس وأعضاء نقابة المهندسين الزراعيين السوريين، أن هذا التعاون الثلاثي يمثل منصة متكاملة لتجميع الخبرات ونقاط القوة والميزة النسبية في كل بلد، ولا سيما مع وجود العديد من النقاط المشتركة بينهم، ما يسهم في الوصول إلى حالة من التكامل الزراعي والغذائي.

وبحسب بيان صادر عن غرفة تجارة عمان، اليوم الأربعاء، شدد العين الحاج توفيق على ضرورة الإسراع في إعداد رزنامة زراعية مشتركة بين الأردن وسوريا، لما لها من دور كبير في تنسيق عمليات التصدير والاستيراد بين الجانبين، بما يضمن تدفقا منتظما للمنتجات الزراعية.

وأكد أن التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين يجب ألا يقتصر على عمليات الاستيراد والتصدير فقط، بل يجب العمل على تحقيق حالة من التكامل والوحدة الاقتصادية بين الأردن وسوريا، لافتا إلى أهمية فتح آفاق واسعة لتبادل الخبرات، وتسهيل انسياب المنتجات، وتحقيق التكامل في سلاسل التوريد الزراعي.

من جهته، عبر نقيب المهندسين الزراعيين السوريين، المهندس مصطفى المصطفى، عن تقديره الكبير لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تجسد دعما ثابتا ومستمرا للشعب السوري في مختلف الظروف، مؤكدا اعتزازه بالشراكات القائمة مع القطاع الخاص الأردني، والتي تهدف إلى دعم قطاع الزراعة في سوريا وتعزيز فرص الاستثمار الزراعي.

وشدد على أهمية توسيع هذه الشراكات بما يخدم التنمية المستدامة ويسهم برفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

ولفت إلى أن سوريا تفتح أبوابها للاستثمار ولجميع المبادرات والمشروعات التي تسهم في إعادة الإعمار والتنمية، مؤكدا حرص بلاده على توفير كل التسهيلات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأشار المهندس المصطفى الى ان سوريا تمتلك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة التي تمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون الزراعي مع الأردن، خصوصا في مجالات الاستثمار والإنتاج الزراعي المشترك.

بدورهما، أكد نقيب المهندسين الزراعيين الأردنيين المهندس علي أبو نقطة ونقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية المهندس صالح الياسين أهمية تعزيز الدعم والتعاون بين الأردن وسوريا في القطاع الزراعي.

وشددا على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص لتسهيل تبادل الخبرات وتطوير المشروعات المشتركة، مؤكدين أن العمل المشترك يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وأكدا حرص الأردن على تقديم كل أشكال الدعم الفني واللوجستي، وتشجيع الاستثمارات الزراعية التي تخدم مصالح البلدين وتعزز التكامل الاقتصادي بينهما.

إلى ذلك، شدد أعضاء مجلسي إدارة الغرفتين على أهمية نقل الخبرات الأردنية بمجالات التكنولوجيا الزراعية، والإدارة الحديثة للمزارع، والتسويق الزراعي، لدعم القطاع الزراعي السوري ، لا سيما في إعادة تأهيل سلاسل التوريد والإنتاج الزراعي.

وبينوا أن إعادة فتح معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، سيسهم بشكل مباشر في تسهيل انسياب الخضار والفواكه من الأردن عبر الأراضي السورية إلى الأسواق التركية والأوروبية، ما يخفف من الكلف اللوجستية على المزارعين والمصدرين، ويعزز تنافسية المنتج الزراعي الأردني ويرفع من حجم الصادرات .

وتم خلال اللقاء الاتفاق على ترتيب زيارة وفد اردني زراعي للعاصمة دمشق يمثل جميع قطاعات الانتاج النباتي والحيواني والأسمدة وغيرها، إضافة الى ممثلي الهيئات التي تمثل المزارعين والمنتجين والمصدرين والنقابات المهنية والأعمال الزراعية للتشبيك مع نظرائهم من الجانب السوري.

كما تم الاتفاق على بناء قاعدة بيانات حديثة من الجانبين تشمل اسماء المنتجين والمستوردين والمصدرين وطبيعة المواد التي يتعاملون بها والفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة للمساهمة في بناء شراكات واستثمارات وتبادل خبرات، وبما يسهم بعودة أرقام التبادل التجاري لما كانت عليه سابقا، مع أهمية ازاله اية معيقات.

--(بترا)

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23/07/2025 09:48:06





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