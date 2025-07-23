المياه : إطلاق تقرير أداء شركات المياه في الأردن لعام 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تموز (بترا)- أطلقت سلطة المياه، ممثلة بإدارة التخطيط والإدارة/وحدة مراقبة أداء شركات المياه، تقرير مراقبة أداء شركات المياه في الأردن لعام 2023، بدعم من التعاون الألماني (GIZ). ويعد هذا التقرير محطة سنوية مهمة لتقييم أداء قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، ويعكس التزام القطاع بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، يعد التقرير أداة مرجعية لصناع القرار في القطاع، حيث يقدم تحليلا مفصلا لأداء شركات المياه الثلاث العاملة في المملكة وهي: شركة مياهنا، شركة مياه العقبة، ومياه اليرموك، كما ويسلط الضوء على النجاحات والتحديات التي واجهتها هذه الشركات خلال عام 2023، مع تقديم مقارنات مفيدة تستند إلى معايير مهنية تم تطويرها خصيصا لهذا الغرض وحسب المعايير الدولية.

وأكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، أن هذا التقرير يجسد التزام الوزارة بمواصلة تطوير القطاع ورفع كفاءته في ظل التحديات المائية المتفاقمة التي تواجه الأردن، وعلى رأسها شح الموارد وزيادة الطلب نتيجة للنمو السكاني والتغيرات المناخية، مضيفا أن التحسين المستمر في الأداء التشغيلي والمالي وجودة الخدمة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المتابعة الدقيقة والمبنية على بيانات موثوقة.

ويبرز التقرير تطورات مهمة في مجالات جودة المياه وكفاءة توزيعها، واستجابة الشركات لشكاوى المشتركين، إلى جانب جهود تحسين كفاءة الطاقة وخفض كلف التشغيل، وذلك ضمن إطار عام يسعى إلى ضمان استدامة الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وعدالة.

وأشار التقرير إلى أهمية دور الشركات في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز مراقبة مصادر المياه الجوفية، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للاستدامة البيئية.

وأشاد بالدعم المستمر من شركاء التنمية، لا سيما الجانب الألماني، والذي ساهم بشكل فاعل في تعزيز قدرات وحدة أداء شركات المياه واستمرار عملها كجهاز رقابي مستقل يدعم تطوير السياسات والبرامج المؤسسية في قطاع المياه.

يذكر أن التقرير يعد مرجعا موثوقا للجهات الرسمية والمانحة والمختصين في قطاع المياه، ويسهم في توجيه الاستثمارات والبرامج الإصلاحية، بما يعزز من مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات المستقبلية.

--(بترا)

ي ع/أ م / س س

23/07/2025 09:51:09





دليل الخدما

مركز تدريب بترا روابط مفيدة



حدث في مثل هذا ا

المقالات المختارة صورة وتعلي

آخر الأخبار المياه : إطلاق تقرير أداء شركات المياه في الأردن لعام 20 غرفتا تجارة الأردن وعمان تدعوان إلى بناء تعاون زراعي بين المملكة وسوريا ولبن وزير الخارجية يلتقي نظيره الاميركي الي 3009 أطنان من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي الي 11 شهيدا بينهم جنين جراء القصف الإسرائيلي لمدينة غعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة